TOTALNA ZLOUPOTREBA PRAVOSUDNOG SISTEMA! JEL SU OVO IZVRŠITELJI, ILI MAFIJA! Porodici Šaulić iz Sremske Mitrovice hoće da otmu dva stana, na zimu izbacuju trudnicu i malo dete!

Da bahatosti izvršitelja nema kraja, pokazuje i primer sedmočlane porodice Šaulić iz Sremske Mitrovice, među kojima su trudnica u petom mesecu rizične trudnoće i dete od četiri godine, a koje planiraju da izbace na ulicu u sredu!

Ovo će biti drugi pokušaj iseljenja, sa najavom da će policija asistirati izvršiteljki, koja ne mari što će ih ostaviti bez krova nad gladom usred zime. Muhameda i Adilju Šaulić sa četvoro dece i unučetom iseljavaju zbog tužbe oko, kako tvrde, fiktivnog ugovora, zbog koga se sporovi vode već sedam godina i još nisu završeni.



Ova porodica je, naime, u septembru 2011. godine prodala D. I. stan od 73 kvadrata sa garažnim mestom u centru Novog Sada za ugovorenih 120.000 evra, s tim da im je žena koja je kupila stan tada isplatila 39.000 evra i odmah dobila ključeve od nekretnine.

- Dva meseca kasnije D. I. je podnela tužbu protiv Muhameda sa zahtevom da joj vrati tih 39.000 evra, tvrdeći da mu je to pozajmila, a da ga prethodno nije obavestila da odustaje od kupovine stana niti mu je vratila ključeve, već i dalje punih sedam godina ona koristi taj stan. Kada je saznao za tu tužbu, Muhamed je 2014. sudskim putem tražio naknadu od D. I. za korišćenje stana, dospele režije u tom periodu i izgubljenu dobit, i taj postupak je još u toku - objašnjava za Kurir Dragan Obradović, advokat Šaulića.



Uprkos tome, kako dodaje, postupajući sudija i izvršiteljka odlučuju da se radi namirenja potraživanja od 39.000 evra od Šaulića oduzme stan od 71 kvadrat u Sremskoj Mitrovici, u kome živi njih sedmoro, iako je postojala mogućnost da se troškovi namire drugim putem.



- Drugo iseljenje zakazano je za 26. decembar uprkos zimi i uprkos tome što je Muhamedova ćerka u petom mesecu izuzetno rizične trudnoće, o čemu imamo i izveštaj ginekologa, kao i što je tu njen četvorogodišnji sin - navodi Obradović.



On ističe da u svojoj 41-godišnjoj pravosudnoj karijeri nije video ovakav nivo zloupotrebe pravosudnog sistema:



- Odgovorno tvrdimo da iza ovoga stoji povezana ekipa sudija, izvršitelja, advokata i službenika katastra. Krajnji cilj je da advokat koji je godinama zastupao D. I. bez nadoknade, a baš nedavno se povukao iz slučaja, dobije stan Šaulića u Novom Sadu, a da D. I. pripadne stan Šaulića u Sremskoj Mitrovici. Sve dokaze za ove sumnje predaćemo uz krivičnu prijavu Republičkom javnom tužilaštvu i Specijalnom sudu za organizovani kriminal.

KROV NAD GLAVOM SPREČIMO DA ŠAULIĆI ZAVRŠE NA ULICI Združena akcija "Krov nad glavom" poziva građane Sremske Mitrovice da se solidarišu i da u sredu u 12 sati na adresi Marka Peričina 10/3 u naselju Kamenjar spreče nepravedno iseljenje porodice Šaulić: - Ne dozvolimo da se to dogodi! Problemi u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju dozvoljavaju izvršiteljima da izbace sedmočlanu porodicu na ulicu u vreme zime, a na građanima ostaje da učine sve što mogu da do toga ne dođe. Pomenuti zakon se ne tiče samo ove porodice već svih nas.

Da postojeći Zakon o izvršenju i obezbeđenju krši Ustavom zagarantovano pravo na nepovredivost stana, što je samo jedan od razloga zašto bi ga trebalo što hitnije promeniti, smatra i ugledni beogradski advokat Vladimir Galjak. - Nije ni normalno ni pravedno da se ljudi usred zime izbacuju na ulicu, iako to zakon dozvoljava izvršiteljima. Sadašnji ZIO je toliko neprecizan i daje puno prostora za manipulaciju, zbog čega su javni izvršitelji ojadili na hiljade građana. Neophodno je da zakon bude promenjen, da bude pravičniji prema dužnicima, pogotovu kada je reč o ranjivim socijalnim grupama poput trudnica, dece i starijih osoba.

ŠTA KURIR ZAHTEVA:

1. Da se zaštiti krov nad glavom, odnosno imovina u kojoj dužnik živi

2. Da se nadležnost izvršenja nad nekretninama oduzme izvršiteljima i vrati u nadležnost suda

3. Da se redefiniše načelo srazmere kako bi se sprečila prodaja imovine mnogostruko veće od vrednosti duga

4. Ako imate platu ili penziju, da izvršitelji ne mogu da vam oduzmu i prodaju nekretninu

5. Da se spreči umanjenje vrednosti imovine, naročito krova nad glavom, nepoštenim pravilima javne prodaje

6. Izmena člana 174, stav 4 ZIO, prema kome se javna prodaja održava u kancelariji javnog izvršitelja ako on drukčije ne odredi, i da se uvede elektronska licitacija umesto fizičke preko specijalizovanog internet portala pod kontrolom suda kako bi se predupredili dogovori o prodaji

7. Da se ojača zaštita prava trećih lica koja nisu ni dužnik ni poverilac, a dolaze na udar izvršitelja

8. Da se javnim izvršiteljima oduzme neustavna nadležnost za odlučivanje po prigovoru trećih lica, s obzirom na to da za to, po Ustavu, može biti nadležan isključivo sud (član 148)

9. Da se uvede sudska kontrola izvršiteljevih pravnih akata u fazi sprovođenja izvršenja (sada u fazi izvršenja dužnik nema pravo na prigovor na zaključke izvršitelja)