SEDNICA UPRAVNOG ODBORA RTS: Danas odluka o Bujoševiću

Upravni odbor Radio-televizije Srbije (RTS) danas odlučuje o sudbini generalnog direktora Dragana Bujoševića.



Na sednici, koja će biti održana danas, a koja je prethodno odložena, razmatraće se molba generalnog direktora Dragana Bujoševića za produženje mandata.



Bujošević 15. januara puni 65 godina i po zakonu treba da ide u penziju, ali mu petogodišnji mandat ističe u avgustu 2020, zbog čega je tražio produženje.

Prema saznanjima Kurira, da Bujošević ostane na čelu Radio-televizije Srbije, saglasne su samo dve osobe od devet, koliko čini Upravni odbor, i to predsednik dr Vladimir Vuletić i član Zoran Panović, dok su ostali članovi za to da bude poslat u penziju.

- U Upravnom odboru nemaju dvotrećinsku većinu, zato je Vuletić odložio sednicu. Kompletan Programski savet i generalni sekretar takođe bi da mu vide leđa, kao i ekipa oko njega - izjavio je nedavno izvor Kurira.

Vladimir Vuletić, predsednik Upravnog odbora RTS, potvrdio je za Kurir da će sednica biti održana danas, ali nije želeo da prejudicira kakav bi ishod mogao biti.

- Sednica je zakazana za danas, zasad nema nikakvih nagoveštaja da neće biti održana, ali to se nikada ne zna. Važno je da svi članovi Upravnog odbora budu prisutni, između ostalog, razmatraće se molba generalnog direktora Dragana Bujoševića i to će se naći na dnevnom redu. Naravno da je to važno pitanje, ali ne bih sada davao nikakve procene - rekao je Vuletić.



Iako je sudbina direktora RTS Dragana Bujoševića još neizvesna, trka za njegovu fotelju počela je još odavno, a mnogi se raduju i vide sebe kao kandidata. Prema rečima našeg izvora, za tu poziciju zainteresovana je Olivera Kovačević, urednica zabavnog programa, kao i Dragan Karadžić, zamenik direktora, političar Milovan Drecun, marketinški stručnjak Nebojša Krstić, Vasko Vasović, direktor fotografije RTS, Milivoje Mihailović, pomoćnik direktora.



Pravilnik

Izbor novog direktora Prema važećem pravilniku, od momenta raspisivanja konkursa za funkciju generalnog direktora, rok za prijavljivanje kandidata je 30 dana. Javno otvaranje prijava traje 15 dana, što bi značilo da Upravni odbor posle 45 dana od momenta raspisivanja izbora mora dvotrećinskom većinom da izabere novog direktora. Za to vreme rukovodi vršilac dužnosti direktora.

