SRBIJA ĆE SRBE NA KOSMETU POMAGATI NA SVAKI NAČIN: Mogućnost povećanja kosovskog dodatka

Priština nema nameru da ukine takse, barem do Nove godine

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas mogućnost povećanja "kosovskog dodatka".

Vučić je gostujući u jutarnjem programu TV Pink, poručio Srbima na KiM da će Srbija pomagati na sve moguće načine i učiniti sve da žive jednako dobro sledeće godine, te da, ako ima prostora, a uveren je da će ga biti, povećati kosovski dodatak.

On je rekao da država to planira kako bi Srbi na KiM imali još dece, i kako bismo im pokazali da na KiM imaju svoju budućnost. Njihovo stanje je, istakao je predsednik, sve teže, jer Priština nema nameru da ukine takse, barem do Nove godine.

Ukazao je da takse i teškoće Srba na KiM u javnosti i medijima gotovo da više nisu tema.

- Rekao sam ranije da tri dana ljudi ovde hoće da pričaju o Srbima na KiM, četvrti dan su umorni i važnije im je da li je poledica, susnežica, Nažalost tu sam bio u pravu i neko mora da se bavi time, a to je država. Nastaviće da se bavimo i srpski narod na KiM ima, može da ima i uvek će imati oslonac u svojoj državi", podvukao je on.

Rekao je da nismo ni blizu rešenja kosovskog problema, jer je za kompromis potrebno dostra energije, da žrtvujete svoju karijeru za dobrobit budućnost svoje dece, a za to, kako smatra, nema niko u Prištini spremnost da to uradi.

Kazao je da je dobro što je američki predsednik Donald Tramp pokazao želju da problem bude rešen i da je po prvi put rekao da treba da e dogovori Priština sa Beogradom i obratno, a da će oni prihvatiti kompromis.

"Prvi put Tramp kaže dogovorite se sa Prištinom, mi ćemo to da prihvatimo. Jedino što ne mislim da je u tom pismu tačno, a to je da nismo blizu kraju. Za kompromis je potrebno mnogo energije truda i želje i žrtvovanja", rekao je Vučić i primetio da, međutim, više niko ne govori o našem narodu na KiM, više niko ne govori o taksama od sto odsto.

Za kompromis je potrebno mnogo energije, truda i želje, a nisam siguran da je neko u Prištini na to spreman, dodao je.

Najviše ga, kaže, brine činjenica da više niko o tome ne želi da govori.

"Opet su nas neki pobedili i više niko o narodu na KiM, taksama i problemima ne govori. To se koristi samo kada treba da se napadam ja ili Vlada, iako je situacija na Kosovu sve teža", rekao je Vučić.

Pomagaćemo na sve načine i gledati da sledeće godine povećamo kosovski dodatak da bismo imali još dece i da ljudi tamo imaju budućnost, istakao je i poručio da naš narod može da računa na svoju državu Srbiju.

(Kurir.rs/Tanjug)

