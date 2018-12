ŽARKO LAUŠEVIĆ JE POSVETIO PESMU UBIJENOJ TIJANI JURIĆ: Potresni stihovi odjekuju i danas: Kad bi neko hteo da povredi opet mog ANĐELA, ja bih... ZAKLAĆU GA OČIMA

Ime glumca Žarka Lauševića, koji je ovih dana ponovo u žiži javnosti zbog svoje treće knjige ali i zbog nedavno završene serije "Koreni" u kojoj je igrao glavnu ulogu, vezuje se za još jedan događaj...

Naime, sutra će biti tačno četiri godine kada su svi mediji u Srbiji objavili pesmu koju je slavni glumac posvetio ubijenoj devojčici Tijani Jurić.

"Želim da vam kažem i da je Žarko Laušević napisao i odrecitovao jednu prelepu pesmu za moju Tijanu. Zahvalan sam mu do neba", napisao je otac devojčice Igor Jurić, samo nekoliko dana pre nego što će pesma biti objavljena u javnosti.

Pesmu posvećenu maloj Tijani, Laušević je naslovio - "Očeva pesma".

OČEVA PESMA

Kada neko sruši sve što volim

kada neko

kada neko uradi to

ja ću mu

Ne diraj mi Tijanu

Kada neko nešto moje

nju

i kad više nit mogu da dišem

kada znaju da ne živim više

ja ću tada

Ne diraj mi Tijanu

I kad prestadoh da jedem

I kad pristadoh da ćutim

Kad odustah i da jesam

I kad više nisam

ja ću

Nju

Tijanu mi ne diraj

kad bi neko pokušao isto

kad bi neko iskušao

Tijanu, moju Tijanu

Anđela sa otvorenim očima

dušu još nezaljubljenu

devojčicu nepoljubljenu

ja bih

Oprosti ali gde si bio Bože

Ja bih

Oprosti mi

Niko drugi ne može

I ne treba do Oca do neba

ali ja bih

kad bi neko hteo da povredi opet

da odvede nekud

Tijanu moju Tijanu

ja bih ga tada samo gledao

ja bih ga samo tada gledao

ja bih ga samo tada gledao

I zaklaću ga očima

Ne diraj mi

dete moje

Tijanu

Podsetimo, ove godine u julu mesec navršilo se i četiri godine od monstruoznog ubistva Tijane Jurić.

