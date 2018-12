HVALA MLADIM BALKANCIMA I ČITAOCIMA KURIRA: Stigla pomoć porodici Dimić sa 7 dece u Straži kod Gnjilana! I oni će imati paketiće za Novu godinu! (FOTO)

Ljudi iz regionalnog udruženja Balkanac posetili su desetočlanu porodicu Dimić na Kosovu, koja živi na rubu egzistencije, i predali im materijalnu pomoć koja je skupljena tokom mesec dana akcije za ovu porodicu, a u kojoj su učestvovali i brojni čitaoci portala Kurir.rs kojim su se ovom prilikom i zahvalili.

- Od Luksemburga do Makedonije su nam se javljali ljudi i pomagali. Što odećom, obućom, sredstvima za higijenu. Na tome smo veoma zahvalni vašim čitaocima jer posle objave vašeg portala telefon nam je bez prekida zvonio - kaže predsednik udruženja Balkanac, Nemanja Cvetković.

Foto: Udruženje Mladih Balkanac

- Imali smo malih problema sa ukrcavanjem robe, jer su vozači mislili da nećemo moćii preći administrativnu liniju, posle kraćeg ubeđivanja pristali su da ubacimo sve džakove. Što se tiče Kosova, tamo se ljudi bore za osnovnom egzistencijom i to treba razumeti. No, nadam se da će doći bolja vremena i da će se ljudi malo slobodnije kretati - kaže on.

Porodica Dimić, koja broji 7 dece, presrećna je nakon pomoći dobrih ljudi.

- Svi smo jako srećni, hvala organizaciji Balkanac i hvala svim dobrim ljudima koji su nam izašli u susret. Od srca veliko hvala, deca su presrećna i sve stvari koje ste nam poslali mogu da se koriste. Dugujemo vam veliku zahvalnost zbog ovoga - kazao je Dalibor Dimić.

