DAJMO ŽIVOTU MALO BOJE: JUB i Crveni krst udruženi u pomoći deci iz socijalno ugroženih sredina

Tokom 2018. godine, JUB i Crveni krst Srbije, realizovali su jedan značajan i sadržajan društveno odgovoran projekat, namenjen deci iz socijalno ugroženih sredina, deci đacima pešacima i deci korisnicima narodnih kuhinja. Došao je trenutak da sumiramo učinjeno i zahvalimo se svima vama, vernim kupcima JUPOL proizvoda, koji ste kupovinom ambalaže od 15l, donirali 10 dinara u humanitarne svrhe.

Kada smo pitali dečicu, šta će im ostati u sećanju, jednoglasno su rekli, druženje u odmaralištu Crvenog krsta Srbije „Krista Đorđević“ u Baošićima u Crnoj gori. Oni su tamo učestvovali u desetodnevnom programu, koji je obuhvatao niz edukativnih i kreativnih radionica - likovnih, dramskih i muzičkih. Pored toga, učili su i o promociji humanih vrednosti, borbi protiv trgovine ljudima, primeni prve pomoći, verbalnoj komunikaciji itd.

„Nema vrednijeg poklona, od njihovih osmeha.“ Istakla je Jelena Zdravković, rukovodilac marketinga JUB-a. „Verujemo da je i njima, kao i nama, ovo druženje i program oporavka obeležilo i ulepšalo godinu i da su međusobno stvorili prijateljstva koja će još dugo, dugo trajati.“

Inspirisani rezultatima projekta i energijom tih čarobnih malih, a velikih ljudi, JUB je rešio da i narednu godinu obeleži društveno odgovornim akcijama. No, kako sledeća godina nije baš obična godina za ovaj brend, jer ona donosi veliki JUBilej, ovaj brend je rešio da proširi svoje društveno odgovorne aktivnosti.

U 2019. godini Jupol slavi 50 godina postojanja.

Pedeset godina nije mala stvar, zato je JUPOL rešio da iskoristi ovaj JUBilej i proširi svoja polja delovanja kroz društveno odgovorne kampanje. U 2019. godini ćemo nastaviti sa sprovođenjem projekta namenjenog deci iz socijalno ugroženih sredina, ali će se pokrenuti i novi projekat pod nazivom „Boje menjaju život“.

Shodno JUPOL godinama, 50 mladih ljudi u saradnji sa Crvenim krstom, će proći obuku kroz dobro poznatu i priznatu JUB Akademiju. Ideja projekta jeste da se kroz JUB Akademiju, socijalno ugrožena mlada lica, starija od 17 godina, sa teritorije grada Beograda osposobe od strane licenciranih lica, da samostalno obavljaju molersko-farbarske radove. U malim grupama do 7 polaznika, a u roku od 3 do 5 dana naučiće sve što je potrebno. Od gletovanja, krečenja do bojenja drvenih i metalnih podloga.

Polaznicima koji budu pokazali izuzetno zalaganje i interesovanje, JUB će obezbediti napredni nivo obuke gde će imati mogućnost da nauče i primenu dekorativnih tehnika. Oni najuspešniji će od JUB-a dobiti preporuke radi mogućnosti što skorijeg zapošljenja, dok će svaki polaznik na poklon dobiti materijal i alat da preuredi prostor u kom živi.

Velika rođendanska proslava će takođe biti u duhu ovog projekta, jer je planirana za sam kraj JUB Akademije, gde će svi slaviti. Mališani svoja nova prijateljstva, akademci svoja nova znanja, a svi mi život.

JUB u svom sloganu kaže da menja dom, a svojim društveno odgovornim aktivnostima pokazuje da menja i život.

