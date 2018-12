DNEVNI DOČEK SVE POPULARNIJI U SRBIJI: Nova godina stiže u podne!

Da su Srbi gostoljubiv narod koji zna da ugosti i ispoštuje svoje goste, dokazuje i to što sve više kafića u Srbiji organizuje dnevni doček Nove godine kako bi svojim stalnim gostima omogućili da se provedu sa društvom i prijateljima tokom dana, pre nego što uveče odu na doček sa porodicom.

Za razliku od noćnog dočeka, ulaz na dnevni doček je besplatan i organizuju ga uglavnom kafići koji ne priređuju noćni, pravi doček.

Ova nova moda nastala je pre četiri godine u Novom Sadu, a od prošle godine sve je popularnija i u Beogradu, ali i drugim gradovima u Srbiji i najčešće traje od 15 do 19 ili 20 sati uveče.

- Dnevni doček Nove godine nemaju restorani koji organizuju noćni doček, već samo kafići koji na taj način žele da se oduže svojim gostima koji tokom godine dolaze kod njih. To je lep gest koji je motivisan uvažavanjem svoga gosta. Ljudi žele da se vide u svom popularnom mestu kao i svakog dana. To su oni koje ne interesuje noćno okupljanje, ali žele lepo da se provedu tokom dana - kaže Stevan Rodić, predsednik grane hotelijera, ugostitelja i turista Srbije pri Uniju poslodavaca Srbije.

foto: Profimedia

On dodaje da su ugostitelji dosetljivi ljudi i ovo je još jedan sadržaj koji se nudi gostima i turistima kojih je ovih dana dosta u Beogradu, Nišu ili Novom Sadu.

- Bitno je taj 31. decembar popuniti na neki način. Šta će gosti koji su se 365 dana družili u tom kafiću ako 31. decembra nemaju gde da se provedu. Drugi motiv je da i strani turisti i tokom dana imaju gde da se zabave, a ne samo noću - ističe Rodić.

Nikola Bjeljac iz agencije "Reserve", koja se bavi rezervacijom restorana u glavnom gradu Srbije, kaže da dnevni doček Nove godine organizuju svi popularniji kafići u beogradskoj Savamali.

- To se rodilo u Novom Sadu i sad se prenelo u Beograd. U Novom Sadu je dnevni doček čak popularniji nego noćni. Dnevni doček Nove godine traje od tri po podne pa do sedam ili osam sati uveče. Ulaz je besplatan, a hrana i piće se služe po uobičajenim cenama. Jedina razlika je to što svi imaju živu muziku. Dnevni doček je osmišljen za ljude koji rade i koji žele da to po podne 31. provedu sa društvom ili sa kolegama, da se lepo provedu, a da Novu godinu uveče dočekaju sa porodicom - kaže Bjeljac.

Spajaju dnevni i noćni doček

- Žurka kreće u podne i traje do pet sledećeg jutra. Ulaz je besplatan i očekujemo da će, kao i ranijih godina, uglavnom doći stalni gosti. Zabavljaće ih poznati di-džejevi. Cene pića su iste kao i svakog drugog dana i svi su dobrodošli. To je naš način da zajedno proslavimo Novu godinu sa gostima koji cele godine dolaze kod nas. Verujem da će i strani turisti doći pošto je žurka otvorenog tipa - rekao nam je konobar Uroš iz jednog beogradskog bara.



Zrenjanin

Žurka od jutra

U Zrenjaninu dnevni doček Nove godine postao je tradicija. U kafeu "Biblioteka" dnevna žurka počinje od samog jutra, a sve goste koji posle 10 sati dođu do 17 sati će zabavljati pevač Boris Petrović. Ulaz je slobodan, a cene pića su uobičajene.

(Kurir.rs/Slavica Tomčić/Foto: Shutterstock/Ilustracija)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir