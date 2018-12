DESANT NA SRBIJU, OPSADNO STANJE I U BEOGRADU: Stiže nam 130.000 stranih turista! Invazija Bugara na Niš, zakupili sve sobe

BEOGRAD - Na doček Nove godine u Srbiju stiže oko 130.000 stranih turista, od kojih će više od polovine najluđu noć proslaviti u Beogradu, a ostali u Novom Sadu, Nišu, na Zlatiboru, Kopaoniku, u Vrnjačkoj Banji...

- Najviše turista u Beogradu očekuje se iz regiona - iz Hrvatske, Slovenije, Federacije BiH, Crne Gore, Bugarske. Ranijih godina su se gosti iz regiona nalazili na prvh deset mesta, ali se ove godine slika promenila pa su na trećem mestu Kinezi, iza kojih slede Turci pa Nemci i Rumuni. S toga se mogu očekivati i gosti iz ovih zemalja na dočeku Nove godine u Beogradu - kaže Olga Baletić, portparol Turističke organizacije Srbije.

foto: AP/Ilustracija

Prema njenim rečima, procene su da će osim gostiju iz regiona u Novi Sad doći najviše Turaka i Bugara. Više od 4.000 turista, od kojih su najmanje trećina posetioci iz susedne Bugarske, dočekaće Novu godinu u Nišu uz čuveni niški roštilj, čari gastronomske kuhinje juga Srbije i meraklijsku atmosferu u kafanama i restoranima.

Prema informacijama hotelijera, invazija bugarskih turista počinje 30. decembra i trajaće do 1. januara 2019. godine, a većina hotela je već rasprodala sve sobe agencijama iz ove zemlje, dok se u hostelima traži krevet više. U najvećem niškom hotelu, bugarske agencije su zakupile i rasprodale svih 115 soba.

foto: AP/Ilustracija

- Za goste koji će doći preko bugarskih turističkih agencija organizujemo doček Nove godine i reprizu u hotelu. Sve sobe su zauzeli bugarski turisti. Doček koji organizujemo za bugarske turiste polako postaje tradicija jer dolaze već nekoliko godina unazad. Dopada im se atmosfera u Nišu, a posebno hrana, to što smo sličnih mentaliteta, razumemo se i bez prevodioca, kod njih se slušaju naši pevači, a uz to smo i blizu. Sve su to razlozi zbog kojih se odlučuju da "najluđu noć" dočekaju u Nišu - kaže Irena Savić, šef recepcije u tom hotelu.

Direktor Turističke organizacije Niša Uroš Parlić kaže da su nakon Bugara koji postaju tradicionalni gosti u Nišu za Novu godinu, najbrojnici Grci, ali i Slovaci, Nemci...

foto: Shutterstock

- Niš ima na raspolaganju preko 4.000 kreveta u hostelima i hostelima, a od tog broja više od trećine zauzeli su bugarski turisti. Već nekoliko godina vršimo promocije i u Bugarskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Slovačkoj i to sada daje neke rezultate, a dosta smo se posvetili i digitalnoj kampanji koju radimo preko interneta. Osim prepoznatljive atmosfere, strance ka Nišu privlači bogato istorijsko nasleđe. Mnogi dolaze da vide Ćele-kulu, Medijanu, Logor na Crvenom krstu, Arheološku salu.

TON radi i 31. decembra, kao i 1. i 2. januara, a tako je napravljeno i radno vreme muzeja koji će raditi i 1. i 2. januara zbog turista - kaže Parlić. Deo turista iz Bugarske osetiće i atmosferu na Trgu kralja Milana, gde za doček nastupaju Željko Vasić i "Leksington bend".

Istraživanje TON pokazuje da strani turisti, među kojima su i Bugari, zadovoljni odlaze iz Srbije.

- Preliminarni rezultati istraživanja zadovoljstva destinacijom daju ocenu turista 4,52 od mogućih 5, što je super ocena. Imamo 25 odsto turista koji se vraćaju nekoliko puta u Niš, što je lep podatak. Najmanje 30 odsto turista koji su ove godine boravili u Nišu došlo je preko aerodroma. Nakon rekordne 2017. godine kada je zabeleženo 106.000 turista i 200.000 noćenja, ovogodišnji rast od 17 odsto je postavio Niš u sam vrh gradskih destinacija Srbije i u prvih sedam najposećenijih mesta u Srbiji zajedno sa Beogradom, Novim Sadom, Zlatiborom, Vrnjačkom Banjom, Kopaonikom... - kaže Parlić.

