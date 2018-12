GODINA NATOPLJENA SUZAMA: Zbogom, legende! Ovi velikani su nas napustili u 2018. godini

Krajem godine ne sumiraju se, nažalost, samo lepi događaji koji su je obeležili. Godinu obeleže i odlasci dragih ljudi.



I uvek ih se treba setiti, pomenuti, ispričati poneku anegdotu... Veliki Ivo Andrić jednom prilikom je rekao: „Svi umiru samo jednom, a veliki ljudi dva puta. Jednom kada nestanu sa zemlje, a drugi put kada propadne njihova zadužbina.“ Pa hajde da to ne dozvolimo!



Javne ličnosti, posebno glumci i pevači, neretko svojim radom toliko nam postanu bliski da ih smatramo svojima i njihova smrt nas duboko gane. I 2018. je, nažalost, bila natopljena suzama.

Nebojša Glogovac, glumac (30. avgust 1969, Trebinje - 9. februar 2018, Beograd)



Jedan od najcenjenijih i voljenih glumaca sa naših prostora preminuo je početkom 2018. od karcinoma pluća. Ostaće upamćen po energiji, harizmi, ali i neverovatnim glumačkim rolama u filmovima „Munje“, „Kad porastem, postaću Kengur“, „Nebeska udica“, „Južni vetar“, „Bure baruta“... Dobitnik je i brojnih nagrada kao što su Zlatna arena, nagrada „Zoran Radmilović“, Sterijina nagrada za glumačko ostvarenje. Među poslednjim njegovim ostvarenjima na velikom platnu bio je maestralno odigrani lik homoseksualca i transvestita, inače profesora u penziji, u filmu „Ustav Republike Hrvatske“.

Oliver Dragojević, pevač (7. decembar 1947, vela luka - 29. jul 2018, Split)



Svojim hitovima obeležio je jugoslovensku muzičku scenu. Preminuo je tačno godinu dana nakon što mu je dijagnostikovan rak pluća. Sa suprugom Vesnom dobio je sinove Dina, Damira i Davora. Stanovnici bivše Jugoslavije obožavali su njegove pesme „Trag u beskraju“, „Cesarica“, „Magdalena“, „U ljubav vjere nemam“, „Nedostaješ mi ti“, „Kad mi dođeš ti“, „Jedan od mnogih“... Tokom karijere osvojio je 30 Porina i jedan je od retkih ovdašnjih muzičara koji se mogu pohvaliti nastupima u njujorškom Karnegi holu, pariskoj Olimpiji i Opera hausu u Sidneju.

Predrag Ejdus, glumac (24. jul 1947, Beograd - 28. septembar 2018, Beograd)



Predrag Ejdus je dobitnik velikog broja nagrada, uključujući i Dobričin prsten, najvećeg priznanja koje se u Srbiji dodeljuje glumicama za životno delo. U 2018. je dobio dve nagrade za životno delo - Sterijinu nagradu za naročite zasluge na unapređenju pozorišne umetnosti i kulture i nagradu za životno delo Zlatni ćuran. Odigrao je oko 200 dramskih uloga i snimio više od 50 filmova, učestvovao je u 50 televizijskih drama i 30 televizijskih serija, ostvario preko 200 uloga u radio-dramama snimljenim za Radio Beograd.

Milena Dravić, glumica (5. oktobar 1940, Beograd - 14. oktobar 2018, Beograd)



Jugoslovenska filmska diva ostaće upamćena po ogromnom doprinosu filmu, televiziji i pozorištu, ali i po bajkovitoj ljubavnoj priči sa Draganom Nikolićem. Jedini je dobitnik nagrade za najbolju sporednu glumicu na Kanskom filmskom festivalu sa ovih prostora, ali i specijalne nagrade Zlatna ruža na Filmskom festivalu u Veneciji. Dobitnik je niza najprestižnijih nagrada, među kojima su Zlatna arena, Dobričin prsten, „Pavle Vuisić“, Beogradski pobednik, Glumica veka. Milena je često igrala samohrane majke, seljanke, žene iz radničke klase, bila je i junakinja filmova crnog talasa.

Sinan Sakić, pevač (3. oktobar 1956, Loznica - 1. jun 2018, Beograd)



Preminuo je nakon duge borbe sa teškom bolešću, ne dočekavši transplantaciju jetre koja je bila zakazana u Padovi. Ugrađeni su stentovi u žučne kanale, ali su lekari ustanovili da to nije trajno rešenje, te da mu je potrebna transplantacija. Bio je poznat po pesmama punim bola i emocija, ali i po specifičnom, jecajućem glasu. Neke od najpoznatijih pesama su „Sve je postalo pepeo i dim“, „Otkad sam se rodio“, „Sudbina me na put šalje“, „Delija momak“, „Reci sve želje“, „Lagala si“, „Miko, druže moj“... Do 2017. godine Sinan je objavio 29 albuma, a 2018. navršilo se 40 godina karijere.

Marijan Beneš, bokser (11. jun 1951, Beograd - 4. septembar 2018, Banjaluka)



Jedan od najboljih evropskih boksera svih vremena. U karijeri je imao 299 mečeva, 272 završio je pobedom, izgubio je 16, a 11 je završeno nerešeno. Posle briljantne amaterske karijere i osvojene zlatne medalje na prvenstvu Evrope u boksu, 1973. prešao je u profesionalce i osvojio titulu evropskog prvaka u verziji Evropske bokserske unije (EBU) u lakoj velter kategoriji 1979. godine. Beneš se povukao iz boksa 1983. posle teške povrede oka.

Jelena Žigon, glumica (3. novembar 1933, Beograd - 10. april 2018, Beograd)



Supruga proslavljenog dramskog umetnika Steve Žigona snimila je tokom karijere više od 50 igranih i 15 televizijskih filmova, među kojima su mnogima omiljeni bili „Prvi građanin male varoši“, „Moja strana sveta“, „Jutro“, „Divlje seme“, „Sudar na paralelama“, „Kapetan Leši“. Kod šire publike najveću popularnost je stekla ulogom Jelene Todorović u seriji „Žikina dinastija“. U Rusiji je dobila nagradu za životno delo „Sergej Bondarčuk“, a sa ćerkom Ivanom Žigon i Gavrilom Kujundžićem je pre 14 godina osnovala ansambl Kosovski božuri.

Vladeta Jerotić, psihijatar i književnik (2. avgust 1924, Beograd - 4. septembar 2018, Beograd)



Jerotić je bio psihijatar, psihoterapeut, književnik i član Srpske akademija nauka, bio je omiljen među građanima, koji su često citirali njegove mudrosti. Neke od njih su: „Duhovnost nije kao žvakaća guma koja ostaje godinama u ustima, već je najlepša poslastica koja se mora progutati da bi iznutra delovala“, „Ne voli Srbin da plače. Ne treba veštački plakati, kad vam se plače - plačite. Naučite malo, neka bude i žena tu pored vas, da zna i ona da može i muškarac da plače. Nije on zbog toga slabiji. Naprotiv, hrišćanski je, gledajući je, jači“.

