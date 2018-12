ŠTA VAM TREBA, KUPITE DANAS: Uglavnom će sve biti zatvoreno 1. januara

Tako će 46 pošta dežurati drugog dana nove godine, dok će 1. januara dežurati samo beogradska Glavna pošta i pošte na graničnim i administrativnim prelazima. U ponedeljak, 31. decembra, pošte koje imaju celodnevno radno vreme radiće skraćeno do 17 sati, osim Glavne pošte u Takovskoj 2 i pošta na graničnim i administrativnim prelazima.



U sredu, 2. januara, u Beogradu će dežurati pošta u Takovskoj, a u Savskoj 2 od osam do 15 sati. Pošte u „Univereksportu“ i tržnim centrima „Merkator“, „Stadion“ i „Imo autlet“ dežuraće tog dana od osam do 19 sati, a u TC „Big fešn“ od devet do 19 sati. Dežuraće i sedam pošta u Novom Sadu, po dve u Kragujevcu i Zrenjaninu i po jedna u Sremskoj Kamenici, Rumenki, Temerinu, Kaću, Futogu, Sremskom Mitrovici, Somboru, Subotici, Pančevu, Nišu, Šapcu, kao i na Zlatiboru i Kopaoniku.



Pijace u Beogradu će 31. decembra raditi uobičajeno, dok će 1. januara raditi pijace „Zemun“, „Banovo brdo“, „Bele vode“, „Palilula“ i „Dušanovac“ od šest do 13 sati. Drugog dana nove godine sve zelene pijace će raditi od šest do 13.



Prodavnice „Lidl“ radiće skraćeno do 18 sati 31. decembra, a neće raditi 1. januara. Isti raspored rada imaće i prodajni objekti „Rode“, „Metro“ distributivni centri i prodavnice „Idea“.

