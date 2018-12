ŠOKANTNA PREDSKAZANJA PROROKA BOBIJA: Na proleće atentat na Putina, EU neće izdržati dugo... A evo kada će uhvatiti UBICU JELENE MARJANOVIĆ

Prorok Bobi za Kurir predviđa da će se u sledećoj godini stvari samo intezivirati u smislu da ako je nešto do ove godine bilo dobro to će nastaviti da napreduje ali isto tako i ono što je loše.



Njegove vizije kažu da trećeg svetskog rata neće biti, ali za sledeću godinu predviđa više nasilja ali i više crne magije.



U godini koja je za nama bilo je dosta nasilja, saobraćajnih nesreća, kao i ubistava. Kakva je godina pred nama?



- Nažalost koliko vidim biće još gore. Kada je reč o nesrećama i ubistvima biće ih više, a isto tako inteziviraće se i nasilje kako u porodicama tako i na ulici. Đavo je ušao u ljude. Biće ovo godina pogodna za pravljenje crne magije kojoj ljudi sve češće pribegavaju. Veliki broj osoba ide kod vračara. Tu su osobe svih profila.

Najveći strah u narodu je od rata, s obzirom da se sve pojačava, da li će se nešto promeniti?

- Biće ratova ali između malih zemalja. Hladni treći svetski rat je odavno počeo ali ono od čega svi strahuju neće biti. Ne dešava se baš tako često da velike sile udare jedna na drugu. Primer Amerika i Rusija, one su kao dve sestre i one se indirektno podržavaju. Jedna drugoj ustupaju i tolerišu probleme. Kod njih je uvek toplo hladno. Žele da dominiraju ali njihove snage su negde jednake, a to je i njima jasno.

Sve češće se može čuti u našem narodu da će se Evropa raspasti dok mi uđemo u nju. Da li će se ove godine nešto bitno promeniti u Evropskoj uniji?

- Evropska unija izdržaće možda još desetak godina. U narednih nekoliko godina vidim da će zemlje masovno da je napuštaju. A raspašće se onog trenutka kada, što bi naš narod rekao, bude stala Americi na žulj. A koliko vidim već je dobar kamenčić u toj američkoj cipeli.

Da li će se nešto menjati na Kosovu i Metohiji?



- Što se tiče Kosova vidim da će biti sukoba ali ne velikih razmera. Albanci se ne pitaju ništa, već Amerika. Nadam se da će ljudi sačuvati zdrav razum. Situacija na Kosovu je dugoročni problem ništa se bitno neće promeniti u narednoj godini.

Kakav će biti odnos drugih zemalja prema Srbiji, tu pre svega mislim na Rusiju?



- Sve je to u redu mi smo braća, ali ima jedna stara: "Teško onom koga Kina hrani i Rusija brani" toliko o tome. Bićemo dobri onoliko koliko budemo bili jaki. Niko ne želi uz sebe slabog partnera. Međutim, kada ste pomenuli Rusiju, imam vizije da bi nešto možda loše moglo da se desi Putinu i to već na proleće. Dugo se neki ljudi spremaju da ga sklone, vidim da će pokušati atentat na njega.

Da li će se u ovoj godini otkriti ko je ubio Jelenu Marjanović?



- Ne. Nažalost ime ubice nećemo saznati ni ove godine. Vizije mi govore da je više osoba umešano u ovo ubistvo. Ne vidim da će se u skorije vreme otkriti ko je ubica.

