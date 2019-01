STIŽU LEDENI DANI, NEĆEMO IZLAZITI IZ MINUSA OD ČETVRTKA! Zahlađenje donosi sneg i mećavu, steže prava zima!

Prva polovina januara biće hladnija od proseka za ovo doba godine, a u Beogradu će to odudaranje od proseka biti čak do 7 stepeni. Badnji dan i Božić će biti, takođe, hladniji nego što je uobičajeno za to doba godine, i to pod snegom, a jutarnje mrazeve osetiće čak i oni na Jadranu jer će se hladan vazduh sa severa Evrope, preko panonske nizije spustiti do mora.

Ovo je ukratko metorolški izveštaj za naredne dane, a u kome se još kaže da ćemo povremene snežne padavine imati sve do idućeg ponedeljka.

Pravo zimsko vreme, kako navodi Đorđe Đurić, meteorolog "Weather2Umbrella", kreće u četvrtak i to u Beogradu i delovima Vojvodine, a proširiće se na ostatak Srbije.

foto: RHMZS

- Još sutra imamo "dan u plusu". U celoj zemlji biće umereno do potpuno oblačno, padaće kiša, susnežica i sneg. Jutarnja temperatura biće od -3 do 3, a maksimalna dnevna od 2 do 6. Jedino što će nam kvariti dan je umeren do jak severozapadni vetar, koji će nam "davati" subjektivni osećaj da je napolju hladnije nego što stvarno jeste. Već sledećeg jutra "padamo ispod nule" - kaže Đurić.

Prema njegovim rečima, u četvrtak stiže zahlađenje sa severa zemlje, koje će zahvatiti prvo Beograd i Vojvodinu, oboriti temepraturu ispod nule i doneti povremen sneg.

On će, kako Đurić kaže, padati povremeno sve do ponedeljka, odnosno drugog dana Božića.

foto: Filip Plavčić

- Ponegde će taj sneg biti praćen severozapadnim vetrom i stvaraće se snežne mećave. Ko kreće na put trebalo bi da bude oprezan, da ne polazi bez pune zimske opreme - upozorava Đurić.

Istovremeno, kako dodaje, najmanje padavina biće na krajnjem severu i severozapadu Srbije, a u Negotinskoj krajini biće čak sunčano i suvo.

U Beogradu do 10 cm snega

- U Beogradu će biti povremeno snega, a biće uslova i za snežni pokrivač od nekoliko centimetra debljine, za vikend do 10 centimetra - navodi sagovornik "Blica".

Kako on dodaje, Beograd će biti "u minusu" od četvrtka pa sve do kraja nedelje. Jutarnje temeprature, kako on navodi, biće oko -5 stepeni, dok će u najtoplijem delu dana biti - 1.

- Jutarnje temeprature u Srbiji kretaće se od -3 do 2, a masimalne dnevne biće ispod 0 ili oko 0. Od četvrtka će ujutru biti umerenih mrazeva, a na planinama i jakih, gde će jutarnje temeprature loklano biti -10, a negde i hladnije. Za Badnji da najhladnije će biti u planinskim centrima, biće jakog mraza, duvaće severac i padati sneg. Biće i do -10 stepeni - navodi on.

foto: TANJUG/ Sava Radovanović

Prema Đurićevim rečima, za Božić će padati sneg, a temepratura će biti u blagom porastu -0 do 3 stepena.

Jaki mrazevi

- Ipak, odmah posle Božića sledi kratko razvedravanje što će jutarnje temeprature vazduha oboriti na - 10 stepeni i niže, a biće jaki mrazevi. Najviše dnevne temeprature kretale bi se oko 0, a potom sledi malo "otopljenje", odnosno živa na termometrima će preći nulu i preći u plus. Dakle, u većem delu prve polovine januara biće hladnije od proseka za ovo doba godine. Za Beograd, na primer, prosek je od -1 do pet stepeni, a imaćemo i -5 Celzijusovih - navodi on.

- Sada, za Badnji dan i Božić biće nam hladnije za 5 do 7 stepeni, u proseku. Zanimljivo je što će mrazeve imati i ljudi na obali Jadrana jer će se ova hladnoća spustiti i do obale - navodi on.

Srbija u sendviču anticiklona i ciklona

Kako Đorđe Đurić objašnjava, "krivci" za zahlađenje su snažan anticiklon nad Britanskim ostrvima i serija ciklona koji će se kretati sa juga Mediterana, preko Egejskog do Crnog mora, pa na istok Evrope.

- U takvoj situaciji Srbija će se nalaziti u "sendviču" ta dva sistema i imaćemo konstantni priliv hladne vazdušne mase sa severa Evrope - objašnjava on.

