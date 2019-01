LEDENO DOBA U SRBIJI: Sneg i mraz do Božića, već u subotu i do MINUS 10!

Posle uglavnom suvog dočeka Nove godine, predstoje nam pravi zimski ledeni dani sa niskim temperaturama i snežnim padavinama u većini mesta.



Prema najavama meteorologa, već od danas se očekuje pretežno oblačno, hladno i vetrovito vreme, mestimično sa kišom i snegom, dok je za planinske predele najavljena i povremena vejavica (sneg i jak vetar) uz povećanje visine snežnog pokrivača.

Najniža temperatura biće od minus pet do nule, a najviša u većini mesta od minus dva do nule, na istoku do četiri stepena.

U petak slično vreme uz najnižu temperaturu od minus sedam do minus tri, a najviša od minus četiri do jedan stepen.

U subotu pojačan vetar i još hladnije - najniža temperatura od -10 do minus četiri, a najviša od minus četiri do jedan stepen. Jak mraz i temperature ispod nule održaće se sve do Božića u ponedeljak, a od utorka prestanak padavina i uglavnom suvo.

(Kurir/S. Đ.)

Kurir

Autor: Kurir