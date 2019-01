DEVOJČICA (14) SA DORĆOLA SA SESTROM (9) KRENULA NA DOČEK, PA NESTALE OBE! Otac se šokirao kada je ujutru pozvao ćerkinu drugaricu i saznao GORKU ISTINU (FOTO)

Sunita Garip (14) i njena sestra od ujaka Amela Rusit (9) nestale su 31. decembra 2018. godine oko 21 čas. Dve devočice su krenule na doček Nove godine i od tada ih porodica nije videla.

Dve sestre su krenule sa Dorćola do drugarice koja živi u Krnjači. Od tada im se gubi svaki trag.

- Njihov nestanak sam prijavio policiji 1. januara. Mislio sam da su stigle kod drugarice za doček i nisam hteo sutra rano ujutru da ih zovem, jer sam mislio da su bile budne do kasno. Međutim, kad sam pozvao Sunitinu drugaricu, ona mi je rekla da one nisu ni došle do nje. Odmah sam otišao u policiju i prijavio nestanak - izjavio je Aribi Dina, Sunitin otac.

Sunita je tog dana kad je nestala na sebi imala ljubičastu jaknu, farmerke i patike.

Moli se svako ko vidi Sunitu i Amelu da obavesti policiju. Takođe, možete da kontaktirate i prijatelje koji su podelili apel za pomoć na društvenoj mreži Fejsbuk.

Kurir.rs/telegraf

Kurir

Autor: Kurir