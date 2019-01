UŽAS! SATANISTIČKO KLANJE PSA UŽIVO GLEDALO ČAK 60 LJUDI! Otkriveno kojoj sekti pripadaju, čak 30.000 Srba je u njoj!

Marko Đ. (21) iz Obrenovca i Katarina P. (34) iz Zemuna, za koje se sumnja da su pripadnici sekte Crna ruža, uživo su na Fejsbuku prenosili užasni ritual klanja psa koji je gledalo čak 60 ljudi!

Akterima ovog monstruoznog čina određen je pritvor do 30 dana, što je potvrđeno za Kurir u Osnovnom tužilaštvu u Obrenovcu.



- Taj lajv u grupi zatvorenog tipa gledalo je oko 60 ljudi. Ubeđeni smo da je snimak napravljen za nekog i s razlogom. On od nje traži instrukcije za ono što će dalje činiti nad žrtvom, a ona je, po nekom našem viđenju, nadgledala i učestvovala u inicijaciji i sve to snimala, da bi kasnije to prenela tamo nekom, a taj neko je verovatno gledao to uživo. Ovo je prilično ozbiljno, Katarinin profil je pun objava o udomljavanju životinja, naše mišljenje je da njima nije prvi put da rade takve jezive stvari - priča za Kurir Pavle Bihali, izvršni direktor Fondacije pokreta Levijatan, koji su na društvenim mrežama podelili uznemirujući video, a na koji je odreagovao i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović:

- Sektolozi s kojima smo razgovarali su nam rekli da to najviše liči na obred Crne ruže, ali mi to ne možemo sa sigurnošću reći.



Marko i Katarina su tokom zločina neprestano kao u transu ponavljali "kefo zote".

Sektolog Dimitrije Pastuović za Kurir kaže da ovo može biti jedan od ogranaka Crne ruže, ali mogu biti u pitanju i samostalci koji kopiraju rad te sekte.



- Ovo je klasični satanizam čim je u pitanju žrtvovanje živog stvora, uz to se izgovaraju imena nekih demona. Kefo zote je ime jednog od demona, oni tokom rituala prizivaju demona i njemu u čast žrtvuju to jadno biće - priča Pastuović i dodaje:

- Crna ruža je najrasprostranjenija među mladima. Sekte danas najčešće vrbuju preko interneta. Taj monstrum koji je ovo uradio jadnom kučetu, to isto bi uradio i nekom detetu bez ikakvih problema!



Pastuović dodaje da, pored žrtvovanja životinja i ispijanja krvi, ima i drugih zastrašujućih rituala, a za pomenutu sektu vezuju su i ubistva i samoubistva.



BROJKE



30 hiljada satanista ima u Srbiji i uglavnom se svi vezuju za Crnu ružu



150 sekti vršlja po Srbiji



30 dana određen pritvor Marku i Katarini zbog klanja psa

Dr Vesna Tomić

Sekte manipulišu ljudskim mozgovima Socijalni psiholog dr Vesna Tomić kaže da je sam čin ubijanja životinje neprihvatljiv, ali i da je neprihvatljivo da se to emituje publici:

- Pretpostavka je da je to delovanje sekte, a o problemu sekti se kod nas vrlo malo i nedovoljno govori. Sekte su zlo, to je poraz za mentalno zdravlje svih jer se radi o kompletnoj manipulaciji ljudskim mozgovima, oni imaju određenu perfidnu tehniku i izrazito negativno značenje u svakom društvo.



Šta rade članovi Crne ruže



- žrtvuju životinje

- sa krvlju imaju krvavi crni pričest

- posle toga orgijaju

- tokom rituala su pod dejstvom opijata

- smatraju da im duša i krv životinje daju snagu

- žrtvuju živa bića zarad demona

- žrtvovanje se uglavnom dešava prilikom čina inicijacije

- žrtvovanje se uglavnom dešava na njihove nazoviverske praznike

- čitaju Očenaš naopačke

- ubistva se dešavaju po nalogu s vrha, kada neko smeta ili pokušava da izađe

- samoubistvo kada neko treba da se dokaže ili ne zadovoljava kriterijume sekte

ČINJENICE

O Crnoj ruži - sekta Crna ruža ekspanziju je doživela 1992, kada je otkrivena grupa od nekoliko desetina mladića i devojaka koji su se okupljali na subotičkim grobljima

- nastala je iz Satanine crkve Antona Šandora la Veja

- to je totalitarna satanistička sekta koja se svodi na negiranje hrišćanstva

- novi član koji se inicira mora da prespava u grobnici koja je spremna za sahranu

- odnosi unutar sekte se mogu definisati kao odnos robovlasnik-rob

Tragedije

Crna ruža tera na samoubistva

- u februaru 2002. Filip Tomović (17) i Andrea Jevtić (17), učenici trećeg razreda gimnazije "Sveti Sava" iz Beograda, izvršili su samoubistvo. Istraga je utvrdila da su se ubili po nalogu nepoznate osobe iz sekte Crna ruža



- pre više od desetak godina jedna maloletna članica Crne ruže iz Niša usmrtila je svoju babu prilikom obreda inicijacije



- doktorka Mirjana Tomović, koja je radila kao neuropsihijatar na VMA, pre dve godine iznela je tvrdnje da joj je sekta Crna ruža prvo ubila sina Filipa (17), a onda joj navodno napakovala hapšenje jer je unajmila privatne detektive da ih raskrinka



- godine 2014. studentkinja J. R. (25) izvršila je samoubistvo skočivši s prozora zgrade Filološkog fakulteta u Beogradu. Za nju se sumnjalo da je članica Crne ruže

