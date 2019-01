MEĆAVE I LEDENI DANI NAM TEK PREDSTOJE! Srbija je danas bila paralisana, a evo kakvo nas vreme očekuje

Sneg koji je prošle noći počeo da pada širom Srbije opet je iznenadio putare, naročito u Beogradu, zbog čega su pojedina beogradska naselja, poput Sremčice, Žarkova i Ceraka, ostala odsečena od sveta.

Iako je palo desetak centimetara snega, u ovim naseljima saobraćaj je danas bio gotovo obustavljen, pa su putnici bili primorani da na posao idu pešice. U drugim delovima Beograda saobraćaj se odvijao otežano, a pojedinim autobuskim linijama su trase izmenjene ili su bile skraćene.

Zbog snežnih nanosa na Ibarskoj magistrali i obilaznici oko Beograda saobraćaj se odvijao otežano, a internet je bio preplavljen fotografijama autobusa izletelih s puta i zastojima. Na Ibarskoj magistrali situaciju su dodatno pogoršala dva lančana sudara, kod Rušnja i Meljaka, u kojima nije bilo teže povređenih, ali je to doprinelo formiranju kolona u oba pravca dugih i do 15 kilometara.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je danas da je u gradu došlo do "manjih problema" i dodao da su "ekipe zimske službe u četvrtom stepenu angažovanja i čiste sve glavne gradske saobraćajnice kako bi se problemi rešavali u hodu".

Sneg je danas padao i u Novom Sadu, ali nije izazvao veće probleme u saobraćaju.

U Auto-moto savezu Srbije upozoravaju da sneg pada u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i da se očekuje i u svim ostalim delovima zemlje, zbog čega vozače upozoravaju da ne kreću na put bez zimske opreme i da zbog klizavog i mokrog kolovoza voze oprezno, kao i da na putevima u planinskim predelima, pored zimskih guma, koriste i lance.

Prema informacijama iz JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja, a na raščišćavanju snega, koji najjače pada na teritoriji Vojvodine i Beograda, radi više od 400 vozila, 186 građevinskih mašina i 1.750 radnika.

- Naše ekipe su spremno dočekale snežni talas. Saobraćaj se odvija normalno, a u brdsko-planinskim predelima malo otežano. Ulice i putevi su prohodni - rekao je Zoran Stojisavljević, rukovodilac štaba zimske službe "Puteva Srbije".

Iz RHMZ upozorili su da će snežne padavine trajati do 6. januara.

- Do nedelje se očekuje visina snega oko 10 centimetara u svim krajevima Srbije. Početkom sledeće nedelje očekuju nas ledeni dani i jak mraz, najviša dnevna temperatura biće ispod nule - kažu u RHMZ.

Na području Nove Varoši tokom noći između srede i četvrtka palo je skoro 30 centimetara snega, ali je magistralni put od Zlatibora ka Prijepolju i Crnoj Gori prohodan, s tim što je saobraćaj usporen s povremenim kraćim zastojima. U višim predelima ove opštine ima i do 40 centimetara snega, a temperatura je pala na minus 10 stepeni. Jak vetar stvara smetove, pa su neki seoski pravci zasad u prekidu. Na području Sjenice sneg neprekidno pada skoro 15 sati, a nevolje stvara vetar koji duva brzinom i do 40 km na sat, pa su i u ovoj opštini neki seoski putevi zavejani. - Većina puteva zasad je prohodna, ali se na pravcima prema Barama, Karajukića Bunarima, preko planine Giljeve i okolnim selima stvaraju smetovi, pa je većina lokalnih pravaca u ovom trenutku prohodna samo za terenska vozila - kaže Rade Rakonjac, pomoćnik predsednika opštine Sjenica.



Vranje

Čistač sleteo s puta



Na području Vranja svi saobraćajni pravci su prohodni, ali se saobraćaj odvija otežano zbog snega i poledice na kolovozu, kao i zbog smanjene vidljivosti usled jakog vetra i mećave. Zbog sletanja čistača snega s puta na regionalnom putnom pravcu Vranje-Vrtogoš juče je došlo do zastoja u saobraćaju. Visina snežnog pokrivača iznosi od jednog do tri centimetra, u planinskim predelima do 10 centimetara.