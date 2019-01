ZATRPAĆE NAS DO BADNJEG DANA! NOVO UPOZORENJE METEOROLOGA: Posle podne stiže još 10 cm snega! Sa MINUS 17 ovo je jutros najhladnije mesto u Srbiji

BEOGRAD - Republički hidrometeorološki zavod naveo je da od danas važi upozorenje na snežne padavine i povećanje snežnog pokrivača.

foto: RHMZ Printscreen

Danas po podne i uveče na severu zemlje se očekuje 5 do 10 centimetara novog snega. Tokom noći ka nedelji i u nedelju u ostalim krajevima, biće oko 10 cm novog snega, a u zapadnim, centralnim i južnim krajevima i u planinskim predelima lokalno i više.

Duvaće jak, u planinskim predelima olujni, severni i severozapadni vetar, uz vejavicu i stvaranje snežnih nanosa, dodaje se u upozorenju.

U Srbiji će danas ujutru biti pretežno vedro i hladno sa umerenim mrazem, a naoblačenje sa snegom, koje će tokom jutra i prepodneva zahvatiti severne krajeve, tokom dana proširiće se na celu zemlju.

Sa minus 17 Kopaonik je jutros najhladnije mesto u Srbiji

foto: RHMZ Printscreen

Više padavina se očekuje uveče i tokom noći kada će doći do povečanja visine snežnog pokrivača, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, uveče u pojačanju. Jutarnja temperatura od -10 stepeni do -5 C, a najviša dnevna od -4 C do 2 C.

U Beogradu će jutro biti pretežno vedro i hladno sa umerenim mrazem. Pre podne postepeno povećanje oblačnosti, po podne i uveče sa snegom. Više padavina se očekuje tokom noći, kada će doći do povećanja visine snežnog pokrivača.

foto: Jelena Rafailović

Vetar slab i umeren, jugozapadni, uveče u skretanju na severozapadni pravac. Jutarnja temperatura od -8 C do -5 C, a najviša dnevna oko 1 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će do utorka biti hladno, u jutarnjim satima sa mrazom, a najviša dnevna temperatura u većini mesta ispod nule.

U nedelju će povremeno biti snega uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Više snega se očekuje u zapadnim, centralnim i južnim krajevima. Duvaće umeren i jak, u planinskim predelima olujni severni i severozapadni vetar uz pojavu snežnih nanosa i vejavice.

U ponedeljak u većem delu zemlje biće suvo, samo na jugozapadu i jugu mestimično sa snegom uz postepeni prestanak padavina, dok će u utorak biti suvo u celoj zemlji. Od srede oblačno sa padavinama, uz manji porast temperature.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Zoran Šaponjić)

