VULIN: Vojska nikada nije imala tako visoke plate! Bolji dani su već nastupili, i biće ih još

BEOGRAD - Zarade pripadnika Vojske Srbije su, posle povećanja od 9 odsto od početka ove godine, veće nego ikada, izjavio je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin i odbacio tvrdnje o lošem stanju u Ministarstvu i Vojsci.

foto: Ministarstvo odbrane Srbije

"Vojska nikada nije imala tako visoke plate. To su plate koje su viŠe nego pre smanjenja. Naravno da to nije dovoljno, treba uvek više raditi. To je dobra vest za vojnike, kao Što je dobra vest da će se nastaviti sa radom na poboljšanju materijalnog položaja svih pripadnika", rekao je Vulin jutros na RTS.

On je dodao da predsednik Aleksandar Vučić insistira na tome da se o vojsci, policiji i bezbednosnim strukturama vodi računa na prvom mestu i svi su to razumeli - Ministarstvo finansija, Vlada Republike Srbije.

"Bez njegove podrške ne bismo dobili ovako veliko povećanje", rekao je Vulin.

Komentarišući saopštenja Vojnog sindikata Srbije o lošem stanju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, ministar odbrane je istakao da je tu jasna situacija "kada neko nema šta da vam zamera, odmah počne da laže".

"Ministarstvo odbrane je jedno od finansijski najdisciplinovanijih ministarstava u Vladi, naše izvršenje je više od 99,5 procenata. Dakle planirali smo sve 'u dinar', svaka plata je isplaćena, i paketići i solidarna pomoć", istakao je Vulin.

On je dodao da je jedini problem koji ministarstvo ima to što je ove godine isplatilo tri milijarde dinara odšteta po tužbama rezervista za diskriminaciju, i to "zbog odluke Dragana Šutanovca 2008. godine da se rezervistima u Toplici isplate duple dnevnice da bi se smirio neki štrajk, neki protest, da bi se dobili

izbori, a svim ostalim rezervistima nisu".

foto: Ministarstvo odbrane Srbije

"Zbog toga smo do sada isplatili pet milijardi dinara različitih odšteta. To je jedini problem koji mi imamo, a Ministarstvo odbrane zaista može sa zadovoljstvom da kaže da su bolji dani za vojsku već nastupili i da će biti još boljih dana", istakao je Vulin.

On je dodao da će se u vojsku će se ulagati kroz oružje, kroz opremu, ali i kroz plate. "Za Vojsku Srbije nema praznika. Danas je minus 10, a pripadnici Vojske Srbije su u Kopnenoj zoni bezbednosti i patroliraju po veoma nepristupačnom terenu, čuvaju našu bezbednost i naš svakodnevni mir", naglasio je ministar odbrane.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Ministarstvo odbrane Srbije)

Kurir

Autor: Kurir