MAŠTAM KAKO SE SPREMAŠ ZA DOČEK! SVE TI JE OPROŠTENO! Biljana je nestala pre 3 godine, a njena majka je u novogodišnjoj noći napisala poruku od koje srce puca! (FOTO)

Vesna Đorić, majka Biljane Đorić, studentkinje iz Mataruške banje koja je nestala 2. decembra 2015. godine u Kraljevu, na svom Fejsbuk nalogu napisala je poruku za ćerku koja je nestala pre 3 godine.

- Nova godina, svi smo na okupu samo tebe nema. Kako je nama, da li možeš da zamisliš? Majka ceo dan plače i maštam kako se spremaš za doček. A sada razmišljam gde si, da li si gladna, da li ti je hladno? Moli te majka daj mi neki znak bar da si živa, da misliš na mene, olakšaj majčinu bol. Znaj da si mi stalno u mislima i čestitam ti Novu godinu gde god bila samo da si mi živa i zdrava. Volimo te svi. Čekaće majka celu noć bar neki znak. Sve ti je oprošteno. Ljubim te puno, puno - napisala je ona uz fotografije ćerke.

Podsećamo, Biljana Đorić iz Mataruške Banje nestala je 2. decembra 2015. goidne, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima. Ona je te večeri iz Kosovske Mitrovice do Kraljeva doputovala popodnevnim vozom. Sa železničke stanice otišla je do Dositejeve ulice. Odatle taksijem do "Zadužbine", gde je na šalteru kioska – menjačnice ostavila pasoš i mobilni telefon uz reči "doći će neko ovo da uzme".

Nakon dve nedelje ronioci Žandarmerije su više puta pretražili rečno korito i obale Ibra, ali ništa nisu našli.

Biljana se nalazi i na žutoj Interpolovoj poternici, ali ona nije javna, već u nju mogu imati uvid samo zaposleni u Interpolu.

Kurir.rs

Kurir

Autor: Kurir