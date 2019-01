BADNJAK, ŠAJKAČA I TRI PRSTA: Ovaj mališan je simbol SRPSKOG OTPORA NA KOSOVU

Uoči jednog od najvećih hrišćanskih praznika - Božića, u severnoj Kosovskoj Mitrovici je mirno, ima neizvesnosti i nespokoja u pogledu daljih nepredvidivih koraka Prištine, ali se građani pripremaju da dostojno obeleže praznik.

Namirnica, uprkos taksama od 100 odsto koje je Priština uvela na robu iz centralne Srbije, u prodavnicama ima, a i poskupljenja koja su se desila nisu drastična i iznose oko pet do 10 dinara.

S obzirom da se za Badnji dan posti, u prodavnicama se najviše traži riba, a kilo oslića se može naći za 250 do 400 dinara, kilogram banana je 120 dinara, dok je kilogram mandarina 130 dinara.

foto: Tanjug / Filip Kraincanic

Badnjak koji donosi sreću, zdravlje, napredak, ljubav. . . , na ulicama Kosovske Mitrovice može se nabaviti za 300 dinara, dok je za 100 grama, nezaobilaznih đakonija na trpezi za Badnje veče, poput suvih šljiva potrebno 80 dinara, suvih kajsija 120 dinara, urmi 100 dinara, 200 dinara za 100 grama lešnika, badema i pistaća, za 100 grama oraha 100 dinara, a za 100 grama kikirikija 80 dinara.

"Iako su praznici i trebalo bi da vlada praznična atmosfera i roditelji se trude da deci priušte takvo raspoloženje, činjenica je da su tenzije visoke, jer ne možete da predvidite šta će se desiti u narednim danima. To govori koliko su ljudi zastrašeni time šta donosi neizvesna budućnost", rekao je potpredsednik Srpske liste Igor Simić.

foto: Tanjug / Filip Kraincanic

Navodi da namirnica ima u dovoljnoj meri i kaže da je to pre svega zato što srpski narod na KiM ima snažnu podršku države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, ali i zbog snalažljivosti srpskog naroda iz centralne Srbije, ali i onog koji živi na KiM.

"Humanitarne katastrofe nema, ali ne zato što se neko smilovao u Briselu, Vašingtonu ili Prištini, već zato što Srbi ne pristaju da dobrovoljno dožive sudbinu getoizacije ili nečeg sličnog", ističe Simić.

foto: Tanjug / Filip Kraincanic

S vremena na vreme, ulicama Kosovske Mitrovice prođu vozila Karabinjera i kosovske policije, a Simić kaže da je stepen bezbednosti podignut kod svih onih koji su zaduženi za bezbednost građana, ali da Srbe na KiM više u tom smislu umiruje poruka predsednika Aleksandra Vučića da država Srbija neće dozvoliti da bilo ko maltretira ili ugrožava bezbednost Srba na ovim prostorima.

foto: Tanjug / Filip Kraincanic

"To je ono što više umiruje ljude, nego što je to prisustvo bilo kojih međunarodnih snaga, jer setimo se šta se sve dešavalo u prethodnih 20 godina, kada je bilo situacija gde su oni bili više nego pasivni i omogućili da Srbi budu žrtve", dodaje i objašnjava da je to delimično i zbog zastrašujućeg ćutanja međunarodne zajednice, kako na takse, tako i na formiranje vojske Kosova.

foto: Tanjug / Filip Kraincanic

Kaže i da, posle svega što se desilo na KiM, a prolivala se i krv kako bi se sačuvalo pravo na život, ne može da govori o tome da su ljudi uplašeni za svoju bezbednost, ali postoji bojazan, i ljudi su oprezniji nego bilo gde u centralnoj Srbiji.

(Kurir.rs/espreso)

