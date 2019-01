NOVO UPOZORENJE METEOROLOGA! OVAKAV MRAZ SRBIJA NE PAMTI, VEČERAS LEDENA KIŠA: Stiže nam naglo zahlađenje i DEBELI MINUS! Temperatura će ići i do NEVEROVATNIH -18! (PROGNOZA)

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će noćas i sutra na području Srbije biti umeren i jak mraz, od -18 do -8 stepeni Celzijusa, a da se sutra od popodneva i u sredu na severu i zapadu Srbije očekuje lokalna pojava kiše koja će se lediti na tlu.

foto: Printscreen/RHMZ

U sredu i četvrtak, 9. i 10. januara, na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije očekuje se obilan sneg i značajno povećanje visine snežnog pokrivača.

U Srbiji će sutra ujutro biti pretežno vedro i veoma hladno uz umeren i jak mraz. U toku dana sa severozapada postepeno naoblačenje sa slabim snegom.

foto: Printscreen/RHMZ

Usled porasta temperature na severu i zapadu Srbije, sneg će mestimično preći u kišu, koja će se lokalno lediti na tlu. Na istoku i jugoistoku veći deo dana suvo.

Vetar će biti slab i umeren, u skretanju na južni i jugozapadni, na jugu Banata i u planinskim predelima kratkotrajno jak. Najniža temperatura od -18 do -8 C, a najviša od -5 do 3 C.

U Beogradu će sutra ujutru biti pretežno vedro i veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem. U toku dana postepeno naoblačenje, posle podne povremeno sa slabim snegom, koji će uveče i u toku noći uz porast temperature preci u susnežicu i kišu, lokalno uz poledicu.

foto: Printscreen/RHMZ

Vetar slab i umeren, južni. Najniža temperatura oko -8 C, na periferiji grada i do -15 C, a najviša oko 1 C.

Izgledi vremena u Srbiji za sedam dana - do 15. januara: Pretežno oblačno i hladno, povremeno sa snegom. Obilnije padavine očekuju se u sredu i cetvrtak, 09. i 10. januara na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije, uz značajno povećanje visine snežnog pokrivača. Mešovite padavine, kiša i sneg, uz lokalnu pojavu poledice moguće su na severu Srbije u sredu ujutro i pre podne, a za dane vikenda i početkom naredne sedmice, od 12. do 15. januara, ponegde i u ostalim krajevima nizim od 500 metara.

