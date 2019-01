BILJANA SRBLJANOVIĆ STALA U ODBRANU UDOVICE OLIVERA IVANOVIĆA: Kur.em niste mrdali kada joj je muž bio živ, a sada bi da joj određujete šta će da misli i radi!

U odbranu Milene Ivanović, supruge Olivera Ivanovića, koju pojedini napadaju na društvenim mrežama, stala je dramska spisateljica Biljana Srbljanović

Ona je na svom Fejsbuku objavila post u kome kaže kako se radi o "javnom blaćenju Ružice Đinđić i Milene Ivanović, ogavnim komentarisanjem njihovih ličnih izbora delovanja, rada, mišljenja i ponašanja, polaganje prava na njihove ličnosti, i šejmovanje "jer bi njihovi pokojni muževi to radili ovako ili onako", je, pre svega, jedno duboko i razočaravajuće nerazumevanje elementarne pojedinačne moći delovanja bilo koje žene u našem društvu."

Ostatak posta vam prenosimo u celosti:

One nisu produžetak tela i volje svojih ubijenih muževa, one nisu nastale iz rebara pokojnika, one su zasebne ličnosti, koje zasebno misle i odlučuju u skladu sa svojim normama, a i sa realitetom godinu dana ili čak petnaest godina nakon smrti svojih partnera.

A i kad su ti ljudi bili živi, valjda smo znali da su i tada njihove bračne partnerke bile entiteti za sebe?

Ako ste dovoljno pametni da kapirate da je Mira Marković jedno a Slobodan Milošević bio drugo (i to kapirate do te mere, da je "za sve kriva zla Mira", a ne "jadni Sloba") zašto to ne možete da razumete i u širem kontekstu?

Niko ovde, od učenijih novinara, nije toliki debil da bi ikad pomislio da nekom UDOVCU pokojna žena treba da nameće šta da misli i radi, a posebno ne ono kako ONI tumače da bi pokojnica MISLILA da udovac treba da radi. Zašto to onda ne važi i obrnuto?

Ko ste vi da prosudjujete šta neka osoba treba da čini, posebno kad niste ništa od toga prosudjivali kad su im muževi bili živi? S kojim pravom mensplejnujete kako Milena Ivanović nije verna ljuba, šta je ovo, Hasanaginica 2019.?

S kojim pravom joj skidate slike sa neta da biste je šejmovali jer nije u crnini i jer je našminkana i oprane kose? Sram vas bilo sve, pre svega sopstvene gluposti, neobrazovanja, podmuklog podmetanja patrijarhata tamo gde najviše boli.

Šta ta žena misli i radi, nije na vama da joj odredite. Posebno što kurcem niste mrdali ni kad joj je muž bio živ.

