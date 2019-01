TREĆI PUT POMERENA SEDNICA UO RTS: Bujošević optužio Vuletića da mu otima fotelju! Mnogi bi na čelo RTS, a Bujošević se bori da ostane do avgusta 2020!

Bujošević 15. januara puni 65 godina i po zakonu bi trebalo da ide u penziju, ali mu petogodišnji mandat ističe u avgustu 2020, zbog čega je tražio da ostane na funkciji.



- Vuletić je na poslednjoj sednici UO odbio da potpiše poslovni izveštaj za prethodnu godinu, zbog niza nejasnoća i sumnjivih finansijskih transakcija, a zatražio je i hitnu intervenciju državnog finansijskog revizora, kao i reviziju celokupnog poslovanja menadžmenta. Bujošević je bio siguran u produžetak mandata, ali su se nakon sednice stvari promenile. Pominje se da je govorio da će podneti tužbu protiv Vuletića i nekih članova UO - otkriva izvor Kurira s RTS.

foto: Printscreen

On dodaje da je Bujošević poslao pismo članovima UO u kojem se žali na Vuletićeve postupke, optužujući ga za opstrukciju i nestručnost. Bujoševiću je zasmetalo i to što je UO tražio da se od ove godine ustanovi praksa koja podrazumeva da se pre potpisivanja ugovora o snimanju serija predlog ugovora bar tri dana stavi na uvid članovima UO.



- Stavljenim zahtevima iz dopisa predsednika UO, povodom koga vam se obraćam, opstruira se zakonsko ovlašćenje generalnog direktora da organizuje i upravlja procesom rada i vodi poslovanje ustanove. UO RTS već ima na raspolaganju sve mehanizme nadzora nad zakonitošću obavljanja delatnosti. Zahtevima koje je predsednik UO sada stavio mehanizmi nadzora na raspolaganju UO se ne unapređuju, već se uzurpiraju ovlašćenja generalnog direktora da organizuje i upravlja procesom rada i vodi poslovanje ustanove, sve shodno očiglednoj ambiciji predsednika UO da se, umesto bavljenja poslovima u delokrugu rada UO, bavi poslovođenjem - napisao je Bujošević u pismu, u koje je Kurir imao uvid, i dodao da ove zahteve ne može da shvati drugačije nego kao "posledicu poteškoća koje Vuletić ima sa čitanjem finansijskih planova i namere da izazove ili produbi lični sukob kako s generalnim direktorom, tako i sa svim stručnim službama."



Predsednik UO RTS Vladimir Vuletić rekao je za Kurir da on zvanično nije dobio pismo, kao i da ne može da komentariše nešto što nije javna stvar:

- Zakon jasno definiše poziciju generalnog direktora i jasno poziciju UO, ovlašćenja su definisana zakonom. Što se tiče tužbi, za to nisam čuo, niti me, pravo da vam kažem, to uopšte zanima!

Bujošević juče nije odgovarao na naše pozive.





Treći put

Sednica UO opet pomerena Upravni odbor RTS dva puta je odložio razmatranje molbe generalnog direktora da ne bude penzionisan. Sednica koja je trebalo da se održi 18. decembra odložena je za 25. decembar, da bi bila pomerena za 8. januar. Međutim, kako nam je Vuletić rekao, sednice neće biti ni danas zbog praznika, te još nije sigurno da li će ona biti održana sutra ili u petak.



Brojke

65 godina puni Bujošević

3 puta je već odlagana odluka o njegovom odlasku u penziju

9 članova ima UO RTS





Trka već počela

Mnogi bi na čelo RTS Sudbina aktuelnog direktora RTS Dragana Bujoševića je neizvesna, a članovi UO trebalo bi da donesu odluku da li će mu odložiti odlazak u penziju. Međutim, trka za njegovu fotelju počela je odavno, a šuška se da postoji čak 30 kandidata.

- Priča se da su zainteresovani Olivera Kovačević, urednica Zabavnog programa, Dragan Karadžić, zamenik direktora, političar Milovan Drecun, Nebojša Krstić, Vasko Vasović, direktor fotografije RTS, Milivoje Mihailović, pomoćnik direktora - kaže naš izvor.

Kurir.rs/ Mina Branković/ Foto: Dragana Udovičić, Printscreen

Kurir

Autor: Kurir