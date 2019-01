HAOS U KULTURNOM CENTRU SRBIJE U PARIZU: Devet meseci prima po 2.100 evra, a ne dolazi na posao!

Milovan Ćirovski, jedan od dvojice honorarnih saradnika Kulturnog centra Srbije u Parizu zbog kojih je pre godinu dana nastao sukob između direktora Srpskog kulturnog centra u tom gradu Radoslava Laleta Pavlovića i tadašnjeg ambasadora Srbije u Francuskoj Rajka Ristića, već osam meseci ne dolazi na posao, a svakog meseca uredno prima platu u iznosu od 2.100 evra, saznaje Kurir.

Prašina koju je pre godinu dana podigao Pavlović zahtevom da se dvojici honoraraca daju otkazi jer brukaju Srbiju u Francuskoj još uvek se nije slegla, iako je komisija srpskog Ministarstva spoljnih poslova sa državnim sekretarima Ivicom Tončevim i Veljkom Odalovićem na čelu još u aprilu prošle godine sačinila izveštaj o "narušenim međuljudskim odnosima" u Parizu.

Radoslav Lale Pavlović, direktor Kulturnog centra Srbije u Parizu, tvrdi da on nije smenjen s funkcije i da mu mandat ističe 2021. godine, kao i da problemi s kojima se suočio od početka mandata nisu još rešeni.

- Nisam došao u Pariz u diplomatski turizam, nego da radim i da afirmišem vrednosti kulture kojoj pripadam. Naišao sam u centru na dvojicu ljudi po ugovoru o radu na godinu dana Nikolu Letića i Milovana Ćirovskog, s kojima se nije moglo raditi, i prekinuo sam saradnju s njima. Tražio sam pravo da angažujem vredne, pismene i lojalne radnike. U međuvremenu, 19. aprila prošle godine u Parizu je bila komisija s Tončevim i Odalovićem, koji su razgovarali i sa mnom i sa ovom dvojicom. Kad su otišli, Dačić je rekao da će se problem rešiti za dve sedmice. Odluka da li ostajem ja ili ljudi koji su nanosili sramotu Kulturnom centru trebalo je da bude doneta oko 1. maja, ali se ništa nije desilo. Nikoli Letiću je 1. juna istekao ugovor i nije mu produžen. S Milovanom Ćirovskim ugovor je bio potpisan 4. aprila 2018, malo pre dolaska komisije iz Beograda, i on od 11. aprila ne dolazi na posao, ali zato do dana današnjeg svakog prvog u mesecu ode u Ambasadu Srbije i podigne 2.100 evra - priča Pavlović za Kurir.

On dodaje da Ćirovskom ugovor važi do 4. aprila.

- Ćirovski je za ovih devet meseci prihodovao 18.900 evra, a za to vreme samo je nekoliko puta svratio u Kulturni centar u Parizu. Ćirovski ima 66 godina i još nije u penziji jer ga štiti Veljko Odalović. Oni se poznaju odranije. Raspala se služba, ali ne i družba. Obojica honorarnih saradnika bili su neka vrsta vojske ambasadora Rajka Ristića - ističe Pavlović.



Tončev ne zna ishod izveštaja

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Ivica Tončev kaže za Kurir da je na odmoru i da se ne seća detalja izveštaja o situaciji u Parizu od pre godinu dana, osim da su zatražili smene obojice aktera sukoba.

- Predložili smo da svi budu smenjeni, i ambasador Srbije u Parizu Rajko Ristić i direktor Srpskog kulturnog centra u tom gradu. Sujete i narušeni međuljudski odnosi ne mogu da postoje. Predložili smo da dođe nova garnitura ljudi koja će raditi bolje, jer ima mnogo poslova koji treba da se urade. Ne znam kakvu je odluku ministar Dačić doneo - kaže Tončev.

U vezi sa ovim slučajem pitanja smo uputili i Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, ali odgovore do zatvaranja ovog broja Kurira nismo dobili.



Nekoliko meseci Srbija imala dva ambasadora u Parizu

Radoslav Lale Pavlović kaže da ima odličnu saradnju s novom ambasadorkom Srbije u Parizu Natašom Marić, čiji su agreman Francuzi prihvatili u avgustu prošle godine, ali da to nije sprečilo Ristića da i on ostane u Gradu svetlosti do polovine novembra i potpisuje zvanične dokumente.

- Vlada Srbije je 17. jula 2018. donela odluku o imenovanju Nataše Marić za novog ambasadora Srbije u Parizu. Francuska je 22. avgusta prihvatila agremane gospođe Marić. Posle toga Ristić je dobio 15. novembar za datum odlaska iz Pariza, tako da smo neko vreme imali aktivnog ambasadora Ristića, koji je zatečen, i gospođu Marić, koju su Francuzi zvanično prihvatili za ambasadora Srbije u Francuskoj. Moja je procena da je Veljko Odalović usporavao tu odluku o Ristićevom povratku - naglašava Pavlović.

