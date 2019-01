POČELA JE KIŠA, MOŽE BITI DA JE LEDENA, ČUVAJTE SE: Mislisli ste da je gotovo? Od DANAS NOVA TURA SNEGA u Srbiji! U nedelju sunčano i 5 stepeni

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i hladno, mestimično sa snegom, samo ujutro i pre podne u severnim krajevima kratkotrajno će biti susnežice ili kiše koja će se lediti na tlu.

Na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje očekuju se obilnije snežne padavine i povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, po podne i uveče u skretanju na istočni, severoistočni.

Jutarnja temperatura biće od -8 do -2 C, najviša dnevna od -2 do 4 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će danas biti pretežno oblačno i hladno, povremeno sa snegom, samo je ujutro i pre podne u pojedinim delovima grada moguća kratkotrajno kiša koja će se lediti na tlu. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, po podne i uveče u skretanju na istočni, severoistočni. Jutarnja temperatura će biti oko -2 C, najviša dnevna oko 3 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbije se očekuje pretežno oblačno, do kraja nedelje mestimično sa snegom. Obilnije padavine očekuju se u četvrtak na jugu i jugoistoku zemlje uz značajno povećanje visine snežnog pokrivača.

Od ponedeljka temperatura u manjem porastu pa će biti mešanih padavina (kiša i sneg) uz lokalnu pojavu poledice u krajevima nižim od 500 m.

