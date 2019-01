PROFESIONALNI UPRAVNICI U BEOGRADU NA MUKAMA: Gradsko stambeno pelješi stanare! Uvlače zgrade u minus!

Problem je što radnici dođu nenajavljeni i odrade nešto, pritom ne obaveste ni upravnika ni stanare, a kasnije to naplate i više nego što treba, kaže upravnik Aleksandar Pavlović

Profesionalni upravnici zgrada, kao i mnogi stanari iz Beograda, na pravim su mukama i u debelom minusu jer im JP "Gradsko stambeno" skida enormne iznose s računa za radove koji često i nisu u njihovoj nadležnosti, a sve to bez bilo kakvog prethodnog obaveštenja!



Na ovo upozorava Aleksandar Pavlović iz Udruženja profesionalnih upravnika Beograda, koji za Kurir navodi da je skoro 90 odsto prestoničkih zgrada u minusu upravo zbog toga.



- Stambene zajednice imaju svoj pojedinačan, konkretan račun zgrade pri svojoj firmi, odnosno pri Gradskom stambenom. Inače, stanari mesečno preko uplatnica "Infostana" plaćaju određen iznos za održavanje. Problem je što njihovi radnici dođu nenajavljeni, odrade neku stvar, niti pitaju upravnika, niti stanare, i kasnije to debelo naplate - priča Pavlović i nastavlja:



- Recimo, došli su i montirali lampe, to jest zajedničko osvetljenje u zgradi. Poskidali su stare plafonjere i stavili nove, našli su nekog starijeg stanara, rekli mu da je to besplatno, on im potpisao, oni montirali. Realna cena te lampe je 1.000 dinara, a skinuli su s računa 5.000. Dešavalo se da zamene ulazna vrata čija je realna cena oko 1.000 evra, a oni ih naplate 4.000 evra!

foto: Privatna Arhiva

Kako objašnjava Pavlović, da JP "Gradsko stambeno" skida enormne sume s računa zgrade, upravnici saznaju tek nakon nekoliko meseci, kad im podnesu zahtev za finansijski izveštaj. Često, dodaje on, nije definisano ni za šta su konkretno uzeli novac.



- Otpušenje kuhinjske vertikale, ako košta 4.000, oni fakturišu na 10.000 dinara. Uvlače zgrade u minus. Primera radi, zgrada ima na računu 20.000 dinara, te lampe koštaju 50.000, bez obzira na to, dođu, ugrade i uteraju zgradu u minus od 30.000 - navodi naš sagovornik.

foto: Profimedia

On se pita zašto, ukoliko im se već plaća određena suma mesečno, oni fakturišu svaki svoj dolazak:



- Pritom oni imaju ugovor za tekuće održavanje, zamena lampi i zamena vrata je investicija, to je investiciono održavanje, ne mogu skidati pare za tekuće održavanje a da nam menjaju vrata ako mi ta vrata nećemo.

foto: Profimedia

On naglašava da je problem u tome što, sve dok su zgrade u minusu, ne mogu da izađu iz okvira održavanja "Stambenog" dok se dug ne isplati. Pavlović kaže da konkretan odgovor od "Stambenog" o ovom pitanju nije dobio.



I redakcija Kurira je ovim povodom uputila pitanja JP "Gradsko stambeno", ali do zaključenja broja nismo dobili odgovor.

Brojke

867 registrovanih profesionalnih upravnika ima u Srbiji

294 registrovana upravnika ima na teritoriji Beograda

20 hiljada registrovanih zgrada ima u prestonici



Radovan Trifunov

Ima raznih zloupotreba Radovan Trifunov iz Udruženja profesionalnih upravnika Srbije kaže za Kurir da su upoznati sa ovim problemom, posebno s činjenicom da je teško raskinuti ugovor sa JP "Gradsko stambeno".

- Njihove cene su jako visoke, a ima i različitih zloupotreba i mi ne znamo šta je rešenje. Ima primera da dođu, urade nešto i kasnije to naplate i više nego što treba, a pitanje je i da li je to što su uradili predviđeno ugovorom. Žalili su nam se upravnici da su s računa zgrade skidali velike sume novca, da nikog nisu obavestili da će izvoditi određene radove, a pitanje je i kakav je kvalitet izvedenih radova - priča Trifunov.



Kurir.rs/ Mina Branković/ Foto: Profimedia, Privatna Arhiva

Kurir

Autor: Kurir