VELIKI TROŠAK ZA VLASNIKE ORUŽJA: Za novi oružni list i do 27.000 dinara

Građani koji poseduju vatreno oružje do 5. marta ove godine moraju zameniti oružne listove za nove biometrijske ili će, u suprotnom, morati da plate kaznu koja se kreće i do 150.000 dinara.

Naime, prema Zakonu o oružju i municiji koji je stupio na snagu u martu 2016. godine, građanima je ostavljen rok od tri godine da postojeće oružne listove zamene novim. Oni koji se ogluše o ovu obavezu, osim sa paprenom kaznom, suočiće se i sa mogućnošću da im oružje i municija budu oduzeti.

Međutim, osim što za novi oružni list treba izdvojiti u proseku između 10.000 i 17.000 dinara, za vlasnika oružja problem predstavlja i to što svi moraju da pokažu potvrdu o završenoj obuci za bezbedno rukovanje vatrenim oružjem. Oni koji to nisu uradili ranije mogu ovu obuku da završe za dva dana, ali moraju i da, u zavisnosti od vrste oružja koju poseduju, plate između 6.000 i 10.000 dinara. To znači da će novi oružni list pojedince koštati i do 27.000 dinara.

- Problem je u tome što ljudi koji već imaju oružje, po novom zakonu, moraju da dostave dodatnu dokumentaciju koja ranije nije bila potrebna, poput lekarskog uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja i dokaza da su završili obuku za bezbedno rukovanje vatrenim oružjem. Čak i ljudi koji su nekad službeno nosili oružje, sada moraju da idu na obuku u sportske klubove i da polažu obuku za svaki komad oružja. Obuka traje dva dana i zavisno od oružja košta od 6.000 pa naviše - ističu u jednom streljačkom klubu u Beogradu.

foto: Shutterstock

Predsednik Lovačkog saveza Srbije (LSS) Bratislav Ćirković ističe da, pored svih ovih troškova, po novom zakonu lovci moraju da polažu lovački ispit koji se polaže u LSS i košta 4.000 dinara.



- Najveći revolt kod vlasnika oružja izazvala je visina naknada koje se plaćaju kao da se prvi put nabavlja oružje. Lekarsko uverenje se sada izdaje u zavodima za zaštitu zdravlja, u medicinama rada i privatnim klinikama, a mi tražimo da može da ga izdaje lekar opšte prakse, koji, ako posumnja da neko koristi psihoaktivne supstance ili alkohol, može da traži specijalistički pregled, kao što je u slučaj u Hrvatskoj. Čak 30 odsto od 80.000 registrovanih lovaca u Srbiji nije izvršilo preregistraciju oružja i izvadilo novi biometrijski oružni list. Veliki broj starijih lovaca poseduje lovačko naoružanje, a ne bave se više lovom, i po novim pravilima svi moraju da polažu lovački ispit ili, u suprotnom, moraju predati oružje. Pored toga, obavezna je i obuka za rukovanje vatrenim oružjem, koja se polaže kod streljačkih organizacija - kaže Ćirković i dodaje da će Lovački savez Srbije od ministra finansija tražiti produžetak roka za preregistraciju oružja i izmene i dopune zakona.

Na jednom novom biometrijskom oružnom listu biće moguće registrovati i do 10 komada pušaka ili pištolja. Vlasnici oružja koji izgube oružni list to prijavljuju policijskoj upravi prema mestu prebivališta i podnose novi zahtev za izdavanje novog oružnog lista, koji košta 800 dinara.



Koliko košta novi oružni list:

Dokument Cena

- Obrazac oružnog lista 1.500 dinara

- Taksa za oružje sa neolučenim cevima 2.560 dinara

- Taksa za oružje sa olučenim cevima 5.360 dinara

- Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja 2.490-6.000 dinara

- Obuka za bezbedno rukovanje vatrenim oružjem 6.000-10.000 dinara

- Lovački ispit (samo za lovce) 4.000 dinara



Cenovnik obuke za rukovanje vatrenim oružjem

Lovačka puška 6.000

MK puška 6.000

Pištolj 8.000

Revolver 8.000

Lovački karabin 10.000

* Cene su izražene u dinarima

Brojke

5.000 do 150.000 dinara iznosi prekršajna kazna ako se ne zameni oružni list

80.000 lovaca registrovano je u Srbiji

Kurir.rs/Slavica Tomčić

Foto: Shutterstock

Kurir

Autor: Kurir