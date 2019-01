MISTERIOZNA SMRT ČOVEKA KOJI JE 3 PUTA POKUŠAO DA UBIJE TITA: Proglašavali su ga najuspešnijim svetskim teroristom, imao je samo jedan cilj, A OTROVAO GA BEOGRADSKI KONOBAR?!

- Nikola Kavaja je Srbin iz Crne Gore, iz Riječke nahije, a rođen sam 1932.godine u Peći - govorio je za sebe najpoznatiji atentator na Tita.

Od 1957. godine do 1971. godine bio je, kako je sam tvrdio, regrutovan od strane Amerikanaca, i kaže da je bio spreman da položi svoj život za borbu protiv komunizma. Bilo da je akcija bila u Jugoslaviji, na Kubi, ili u SSSR, on je bio spreman - priznao je u jednom intervjuu.

- Iza svake akcije bili su Amerikanci koji su nas podržavali. I u atentatima na Tita, ja sam tri puta pokušao atentat na Tita - kazao je on.

Završio je pilotsku akademiju, i bio aktivni pilot potporučnik početkom 50-ih. Pripadao je, kako je svedočio, tajnoj organizaciji koja je bila satavljena od oficirskog kadra JNA. Tu je bilo 92 aktivna podoficira i oficira.

A pokušaj atentata koji se pamti je svakako onaj sa otetim avionom. On je uspeo da unese dve bombe na let Njujork-Čikago 20 juna 1979. godine, preteći da će avion dići u vazduh!

Od američkih vlasti tražio je da iz zatvora bude oslobođen pop Stoiljko Kajević, njegov drug. Namera mu je bila da njih dvojica prelete okean i da se obruše na sedište SKJ u Beogradu.

foto: Youtube printscreen

Na aerodromu u Čikagu, Kavaja je oslobodio putnike i sve članove posade, osim pilota, kopilota i jednog detektiva. Kajević je, međutim, odbio da bude oslobođen. Pilot ga je odvezao u Irsku, koja ga je izručila SAD, gde je osuđen na 40 godina robije. U zatvoru je odležao 18 godina, od 1979. do 1997, kada je pušten na uslovnu slobodu.

TV kanal "Histori" označio ga je kao trećeg na listi najuspešnijih terorista na celom svetu.

- Moj delokrug je bio prikupljanje podataka iz Istočne Evrope, iza "gvozdene zavese" - kazao je Kavaja.

Bio je i član Legije stranaca.

"Tito je bio kriminalac"

Za čoveka čiju je glavu lovio nije imao nijednu lepu reč.

- Tito nije bio naivan čovek, on je bio kriminalac, zatvorenik. On se nije služio autima. On je prvi čovek koji je koristio helikopter prilikom posete Americi - kazao je on.

Misteriozna smrt

Nikodije Mitrović iz Beograda, koji je u Titovoj Jugoslaviji bio hapšen i osuđivan zbog saradnje sa četnicima Draže Mihailovića , otkrio je zanimljive detalje o Kavaji.

- Nikolu Kavaju, atentatora na Tita, lično sam upoznao tek kad se vratio u Beograd, a dok je bio u zatvoru u Americi više puta smo telefonom razgovarali. Kavajin brat je imao sina koji je bio poručnik Jugoslovenske vojske i imao je stan na Novom Beogradu. Kada su Amerikanci pustili iz zatvora Nikolu Kavaju, pokušali su da ga vrate u Jugoslaviju. Odveli su ga u London i sa lisicama na rukama hteli da ga uvedu u Jatov avion. Pilot cele noći nije smeo da poleti, jer su mu u Beogradu rekli da ga ne sme primiti u avion. Kavaju su vratili u Ameriku ponovo u zatvor i posle dva-tri meseca ponovo su pokušali da ga vrate u Jugoslaviju, odveli su ga u Atinu i obukli ga u odeću stjuarda i tako je ušao u Beograd.

Pratila su ga dvojica američkih policajaca koji su poreklom Srbi i odveli ga na adresu njegovog sinovca. On je prijavio da mu je došao stric i Nikola Kavaja je dve-tri godine proveo u Beogradu. Svi su znali ko je on ali mu nisu dozvolili da legalizuje svoj boravak, jer mu nisu dali ličnu kartu. Više puta se pisalo o njemu a bio je čak i na televiziji, ali zvanično nikad nije bio u Srbiji. On je išao u Sarajevo i dobio pasoš od Radovana Karadžića da bi mogao da putuje u Zagreb da podiže penziju.

foto: Youtube printscreen

U američkim zatvorima ukoliko radiš, dobijaš platu i on je skupio oko 40.000 dolara i to je bila ta penzija koju su mu slali preko Zagreba, a ne preko Beograda. On je morao svakog meseca iz Bosne da ide u Zagreb da podigne penziju. U to vreme u Beogradu je na vlasti bio Vuk Drašković i on mu je dao stan u Dušanovoj ulici.

- Nikolu Kavaju su na kraju otrovali 2008. godine. Hranio se u jednom beogradskom restoranu. U poslednje vreme počeo je da pije i svi su znali da on tokom večere popije prilično. Taj put je popio dve-tri čaše, to pričaju njegovi prijatelji, odjednom je počeo da se žali da mu nije dobro, da mu je muka. Kada su ga doveli, već u stanu počeo je da se hladi. Bio je otrovan! Sigurno je kelner u njegovu rakiju ćušnuo nešto. Njegova želja je uvek bila da ga sahrane na Lovćenu, on je Crnogorac iz Peći, i Vuk Drašković je sredio da ga mrtvačka kola odvezu na Lovćen i tamo je sahranjen. To je platio Vuk Drašković

Kurir.rs

.

Kurir

Autor: Kurir