UVODI SE PRAVILNIK O KVALITETU PROIZVODA: Proizvođači više neće moći da nam uvaljuju škart!

Evropska unija planira da uvede takozvano pravo na popravku, odnosno seriju predloga koji bi naterali proizvođače da prave kvalitetnije i samim tim dugotrajnije uređaje, za koje bi postojali rezervni delovi i koji bi mogli lakše da se popravljaju. Njihov predlog odnosi se na rasvetu, televizore i velike kućne aparate.

foto: Profimedia

Britanski BBC preneo je da je "frustrirajuća" kupovina novog uređaja koji je neupotrebljiv ako se pokvari nakon isteka garancije, već možete samo da kupite novi, pa će uskoro građani EU i pojedinih delova SAD dobiti "pravo na popravku".

foto: Profimedia

Potrošači u Srbiji imaju brojnih problema s kućnim aparatima jer se oni uglavnom nakon isteka garancije od dve godine kvare, a teško je naći i rezervne delove za njih. Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) Goran Papović kaže za Kurir da je nekadašnja SFRJ imala uredbe za stavljanje robe u promet za koju je bio obavezan garantni list, ali i koliko treba da ima rezervnih delova za određenu vrstu tehničke robe.



- Pravo na popravku podrazumeva da vi imate rezervne delove. Ovde uvoznici uopšte nemaju tu obavezu da imaju delove za uređaj koji se pokvari, to nije zakonom definisano i to je problem. Dakle, vi samo uvezete i baš vas briga što kad se uređaj pokvari potrošač neće naći deo za njega i što će biti prinuđen da ga kupi ili zameni za nov - objašnjava Papović.

foto: Profimedia

On dodaje da je potrebno jasno definisanje standarda i njihova jasna primena, jer su standardi slobodni sve dok nisu uneti u zakon, odnosno pravilnik. Kako kaže, ukoliko to bude u našem zakonu, onda će morati da se poštuje i neće biti problema.



- EU zahteva da se otkloni mogućnost programiranih kvarova. To su ozbiljni zahtevi koje država mora da ispuni i da uvede. Imamo situaciju da se uređaji kvare nakon dve godine, a ima i slučajeva da potrošač kupi aparat, poveže ga i on ne radi, to ne sme da bude prihvatljivo! - navodi naš sagovornik.

foto: Printscreen

Prema njegovim rečima, organizacija na čijem je čelu na ovu problematiku ukazuje već godinama, a upravo zbog toga što to nije definisano zakonom, na našem tržištu i završavaju škart proizvodi:



- Postali smo otpad, deponija Evrope i zemalja Dalekog istoka. Često ne možete popraviti uređaj, nema delova ili je popravka skupa i potrošači su prinuđeni da kupe nov aparat. Potrebna je jasna kontrola, atest pri uvozu, provera svih elemenata i svega što je ugrađeno u određene aparate.

Pitanja smo uputili i Ministarstvu trgovine, ali do objavljivanja teksta nismo dobili odgovore.





Predlog se odnosi na:

- rasvetu

- televizore

- velike kućne aparate



Brojke

2 godine je zakonska garancija na uređaje

80 odsto uređaja se pokvari pre isteka garancije ili odmah po njenom isteku



Sa setom se sećamo

Nekad trajali i po 40 godina foto: Shutterstock Mnogi se sa setom sećaju proizvoda koji su bili toliko pouzdani da se verovalo da se nikad ne mogu pokvariti, poput, recimo, čuvene "bube". I u bivšoj Jugoslaviji su se, podseća Papović, pravile neke veoma kvalitetne i izdržljive stvari:

- Imali smo "Obodove" stare frižidere i zamrzivače koji su trajali po 30-40 godina, proizvodi "Gorenja" takođe. Televizori i mašine su trajali po 40 godina, niko ih nije menjao. Imali smo i "fiću". Za "fiću" ste rezervne delove imali na trafici, to je sve bilo drugačije, kvalitetnije i uređenije. Sada se proizvođačima očito ne isplati da uređaj traje toliko dugo, jer će ovako prodati više.



