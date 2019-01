SUBOTA LEDENA SA JAKIM MRAZEM, NEDELJA SUNČANA I DO 7 STEPENI: Jutros najhladnija Smederevska Palanka sa MINUS 14, na Kopaoniku METAR SNEGA!

BEOGRAD - U Srbiji će danas ujutru biti umeren, ponegde i jak mraz, magla ili niska oblačnost. U Banatu i u centralnim predelima biće i jak mraz, sa temperaturama od -12 do -5 stepeni, upozorio je RHMZ.

Naoblačenje koje će pre podne zahvatiti severne, posle podne prosiriće se i na ostale predele, samo će tokom prepodneva u centralnoj i južnoj Srbiji biti umereno oblačno sa sunčanim periodima.

Provejavanje slabog snega očekuje se na severu zemlje. Vetar slab do umeren jugozapadni, uveče u skretanju na zapadni. Jutarnja temperatura od -12 do -5 C, najviša dnevna od -3 na jugu do 3 stepena na severu.

U Beogradu će ujutru biti umeren, na širem podrušju grada i jak mraz, od -10 do -5 stepeni. Tokom dana umereno i potpuno oblačno i malo toplije. Vetar slab do umeren jugozapadni, uvece u skretanju na zapadni. Najviša temperatura biće oko 2 stepena.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 19. janaura, očekuje se da će od nedelje biti toplije.

U nedelju umereno do potpuno oblacno i u većini mesta suvo. Tokom noći ka ponedeljku i u ponedeljak oblačno, na severu sa kišom, u centralnim predelima sa mešovitim padavinama (kisa i sneg), dok će na jugu i u brdsko-planinskim predelima padati sneg.

U utorak će biti promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim periodima, u ostalim predelima mestimično sa slabim snegom.

U sredu i cetvrtak suvo sa dužim sunčanim periodima i toplije. U petak se očekuje novo naoblačenje sa kisom, koja ce u subotu preći u sneg.

