ISPOVEST HIRURGA KOJI JE OPERISAO MALOG ANDRIJU: Komplikacije su nastale 24 sata nakon operacije, organi su počeli da popuštaju, PRVO SU BUBREZI OTKAZALI...

Dete je jednostavno počelo da se gasi. Jedan po jedan organ počeli su da otkazuju", kaže dr Milenko Savić iz klinike u kojoj je operisan Andrija S, dečak (15) koji je preminuo u subotu na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Beogradu nakon što je tamo dovezen iz privatne Opšte bolnice "Atlas".

Dr Milenko Savić neurohirug koji je operisao dečaka gostovao je jutros, u emisiji na TV Prva i tom prilikom objasnio da je dečak imao urođeni deformitet kičme i da su ga dve godine pripremali za ovu operaciju.

Na zahvatu koji je trajao 12 sati, bio je angažovan i kolega iz Nemačke i u saopštenju bolnice kažu da ta hirurška procedura spada u kategorije kojim se pokušava spasiti život, jer bi u suprotonom smrtni ishod bio neizbežan.

- Radilo se o drastičnom izražnom i urođenom deformitetu kičme koji sa sobom nosi neizbežne posledice, a to su oštećenje unutrašnjih organa, srca i pluća. Dečak je imao samo 25 kilograma, 15 godina, a majka i braća i sestre su ga gledali dok se na njihove oči bukvalno gasio i gubio - rekao je dr Milenko Savić.

Smisao ove operacije je bio da se kičmeni stub dečaka ispravi, jer bi se time povećala zapremina grudnog koša, a smanjio bi se pritisak na srce i pluća. Dete je pripremano na ovu operaciju dve godine, a majka je bila svesna rizika.

Dva puta ga reanimirali

- Ta operacija spada u rizične, sastavni deo ovakve hirugije su komplikacije koje uključuju i smrtne komplikacije. Sve je to majci predočeno u te dve godine koliko je trajalo pripremanje na operaciju. Majka je bila svesna da jedina šansa detetu da živi, samo ako se izvrši operacija, koja je nažalost rizična. Dečak je i ranije, tokom lečenja doživeo anafilaktički šok, nakon čega je bio klinički mrtav i dva puta reanimiran - objasnio je dr Milenko Savić.

On je još dodao da takve operacije kičmenog stuba su inostranstvu znatno skuplje nego u Srbiji, u Švajcarskoj na primer koštaju 450.000 franaka po zahvatu, dok u Srbiji oko 30.000 evra.

Operacija je protekla dobro i sam dečak je nakon hirurškog zahvata bio svestan i zadovoljan.

"Ne mogu da verujem da izgledam ovako"

- On je sam meni rekao: "Ja ne mogu da verujem da izgledam ovako" , a te reči je potvrdila i njegova majka nakon svega. Pravio sam sa njim dve godine strategiju i on mi je pričao da voli da igra fudbal. Ta njegova hrabrost i odlučnost da sve to prihvata kao neminovnost, mene i mog kolegu iz Nemačke je posebno potresla - istakao je dr Milenko Savić.

Zbog otkazivanja bubrega prebačen u Tiršovu

Koplikacije su nastale 24 sata nakon operacije i organi su počeli da popuštaju. Prvo su bubrezi otkazali, a to je uporavo i razlog zašto je dete prebačeno u Tiršovu.

- Mi u bolnici nemamo aparat za dečiju dijalizu i to je ujedno i razlog zašto smo ga prebacili u Tiršovu, kako bi pokušali da ga dijaliziramo. Dečak tada već nije bio svestan. Ovaj slučaj je izazvao veliku negativnu pažnju javnosti, policija je pokrenula istragu, bila u bolnici kako bi ispitala sve... Ali ono što se ne zna, da se ovakvi slučajevi se dešavaju u svim bolnicama u svetu, privatnim i državnim, da smo i mi koliko puta operisali decu iz Tiršove i drugih državnih bolnica i da su danas ta deca zdrava - objasnio je dr Milenko Savić.

Majka ne krivi lekare

Mirjana, majka dečaka Andrije S. izjavila je juče da ona ne krivi lekare i da nema nijednu lošu reč da kaže o klinici na kojoj je njen sin operisan.

- Otišli smo 6. januara na operaciju u Beograd jer mu se stanje stabilizovalo, tako da je mogao da bude operisan. Pričali smo malo posle operacije, bio je svestan, pjeočeo je i da jede… Čak je bio i na običnom kiseoniku, iznenadili smo se. Bio je lep preokret, lepo je ispravljen, ali to njegovo telo nije moglo da izdrži, nažalost. Telesno je bio veoma mršav, imao 26 kilograma i nije mogao izdržati. Nije imao drugo plućno krilo, verovatno je i to bio problem… - ispričala je Mirjana.

Ona kaže da su uslovi u bolnici bili odlični i da lekarima nema šta da zameri.

