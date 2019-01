JANUARSKO PROLEĆE: Posle snega i minusa danas sunčano i do 9 stepeni!

BEOGRAD - U Srbiji će danas tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano, samo će na severu i istoku rano ujutru biti oblačno, ponegde sa kratkotrajnim snegom, a tokom pre podneva sa kišom.

Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -8 C na jugoistoku do 1 C na severu, a najviša dnevna od 3 C do 9 C što će dovesti do daljeg otapanja snežnog pokrivača u centralnim i južnim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će ujutru biti umereno oblačno i suvo, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -1 C do 1 C, a najviša dnevna oko 8 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u četvrtak se očekuje pretežno sunčano i toplije, u južnim predelima uz dalje otapanje snežnog pokrivača.

U petak će doći do naoblačenja, ujutru i pre podne na severu, zapadu i jugozapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, na planinama sa snegom.

Za dane vikenda i početkom naredne sedmice očekuje se oblačno, malo hladnije, mestimično sa mešovitim padavinama (kišom i snegom).

