IZ EVROPE U KRAGUJEVAC! Klinički centar nastavio saradnju sa vodećim evropskim dečjim spinalnim hirurzima!

Saradnja izmedju španskih spinalnih hirurga i KC “Kragujevac” nastavljena je ponovnom posetom profesora dr Norberta Venture, vodećeg evropskog dečjeg spinalnog hirurga. U saradnji sa kragujevačkim spinalnim hirurzima dr Ventura je do sada obavio šest operacija i pregledao deset deteta iz svih krajeva Srbije.

- Na naše veliko zadovoljstvo profesor Ventura je ponovo bio naš gost i Srbije, mada već slobodno možemo reći i stalni član našeg lekarskog tima- kaže profesor dr Predarg Sazdanović, direktor Kliničkog centra Kragujevac. On ističe da je ovo dugoročan državni projekt Ministarstva zdravlja, RFZO i kliničkih centara u Kragujevcu u Nišu u kome je država već do sada uštedela preko tri miliona evra. Suština je u tome da se deca koja su do sada morala da se operišu u inostranstvu operišu u našim klinikama, a da pritom se naši lekari eudukuju po evropskim i svetskim standardima.

Dr Predarg Sazdanović, direktor Kliničkog centra Kragujevac foto: Kurir

- Obavili smo više od četrdeset oparativnih zahvata, od koga su dva bila vrlo složena i komplikovana. Reč je o deformitetima kičmenog stuba većih od 100 stepeni, a kao posledica vrlo teških oboljenja spinalne mišićne atrofije i Fridrihove ataksije. Operacije su trajale preko sedam sati, prošle su uspešno, i deca se fino oporavljaju. Takodje, ponovo smo plasirali i hallo trakciju u cilju pripreme pacijenta za sledeću fazu lecenja- dr Srđan Vlajović, načelnik novoformiranog Odelljenja spinalne hirurgije KC Kragujevac.

foto: Kurir

I ovog puta na pregledu kod prof.dr Venture došlo je desetak deteta iz svih krajeva Srbije. U pitanju su vrlo teški pacijenti koji su lek za svoju bolest tražili po klinikama širom čitave Evrope. Sva deca su ušla u program daljeg lečenja prema najsavremenijem protokolu i planu zbrinjavanja takvih pacijenata. I dalje stoji poziv KC “Kragujevac” da sva deca koja imaju problem sa deformitetima kičmenog stuba mogu da se jave četvrtkom od 14h u Ambulantu za skoliozu.

-Imali smo nekoliko vrlo teških slučajeva neuromuskularnih skolioza koji su bili na konsultativnim pregledima u vrhunskim ortopedskim klinikama u Italiji i Turskoj, ali će dalju brigu o njihovom lečenju preuzeti naša ekipa na čelu sa dr Venturom u KC Kragujevac."- kaže dr Srdjan Vlajovic, vodja tima kragujevackih lekara.

foto: Kurir

Sa profesorom Venturom ovog puta u KC Kragujevac boravio je i prof.dr Angel Hidalgo, direktor spinalne hirurgije UKC, Navarra Pamplona, direktor jedne od najvećih Klinika na Iberijskom poluostrvu. Osim operativnih zahvata u kojima je učestvovao, svojim iskustvom i savetima, kao i upoznavanjem sa savremenim protokolima lečenja uzeo je učešće u organizaciji rada novoformiranog Odeljenja spinalne hirurgije KC Kragujevac.

(Kurir.rs / D. A. Foto: Kurir)

Dugoročna međunarodna saradnja

Osniva se Ustanova za lečenje dečkih skilioza

Sam dr Ventura zadovoljan je saradnjom sa kragujevačkim KC u toj meri da ovaj vodeći dečji spinalni hirurg raspoložen da u KC “Kragujevac” formira referentnu Ustanovu za lečenje dečjih skolioza. U tom cilju, osim kontinuirane edukacije kragujevačkih spinalnih hirurga, planirano je da u bliskoj budućnosti i anesteziolozi iz Kragujevca borave na Dečjoj univerzitetskoj klinici u Barseloni, kao i formiranje tima za neuromonitoring, prvog u našoj zemlji.

Kurir

Autor: Kurir