PAVLOVIĆ U ŠOKU! Da li se MRTVE BEBE drže u zamrzivačima po celoj Srbiji i služe za EKSPERIMENTE I POTURANJA?! (UZNEMIRUJUĆE)

Moguće je da se mrtve bebe i u drugim bolnicama u Srbiji skladište kao one u Kraljevu, izjavio je za Radiša Pavlović, član Republičke komisije za nestale bebe, čijim je insistiranjem ova užasna praksa danas i otkrivena.

- Imali smo priliku da danas pogledamo u bolnici knjige i utvrdimo da jedna beba nije bila mrtvorođena. Šta je bilo sa tom bebom, Tužilaštvo i policija istražuju, ali jasno je da nije svih 13 beba rođeno u ovoj bolnici. Ta je beba donesena sa deponije, a nije sahranjena sve do sada. Nedopustivo je da bebe, bez obzira da li su mrtvorođene ili su umrle po rođenju, drže u običnim zamrzivačima! - naglašava Pavlović.

On sumnja da slični načini čuvanja umrle novorođenčadi primenjuju i u drugim porodilištima u Srbiji, a otkriće u Kraljevu, po njemu, signal je svim bolnicama u Srbiji da moraju da poštuju zakon, pre svega Zakon o sahranjivanju.

Tražili smo od tužioca i policije da pozovu sve majke koje su rodile ovo 13-oro dece, da potvrde da su njihova i da odgovore na komentar direktora da su odbile da preuzmu svoje bebe. Ja ne znam da li je to tačno, ali po meni, to je još veći šok, ako su roditelji odbili da sami sahrane svoje dete - kaže on za Telegraf.

Na osnovu dojave otkrio 13 beba

Podsetimo, leševi 13 beba otkriveni su danas u bolnici "Studenica" u Kraljevu, nakon što je Radiša Pavlović, inače aktivista za otkrivanje istine o nestalim bebama u Srbiji, dobio dojavu o ovoj situaciji.

- Nama je javljeno da ima 10 beba koje se drže u zamrzivaču. Tražili smo razgovor sa upravom bolnice, ali njihov prvi odgovor je bio da ne znaju. Onda sam rekao da ću morati da pozovem policiju. Pozvao sam republičkog inspektora za zdravstvo i zajedno smo otišli na odeljenje patologije. Kada su nas odveli do zamrzivača, to je bio šok! Kese crne, stravično! Dva zamrzivača stoje... Trinaest beba u kesama - rekao je Pavlović.

- To me je vratilo u '88. godinu kada su meni predali dva leša ovakva - priča Pavlović.

- U pojedinim gradovima, roditelji tvrde da su bebe služile za medicinska istraživanja, a ako je to tačno, onda je to jezivo. Ili za istraživanja ili za poturanje, kao što sumnjam da su meni poturili dva leša - objašnjava Pavlović.

Gde su bebe umrle pre 2016. godine?

Što se tiče objašnjenja Grada Kraljeva i bolnice, Pavlović postavlja pitanje zašto za tri godine ništa nisu preduzeli.

- Tačno je da ih nisu imali gde, ali zašto nikoga nisu obavestili da u najobičnijem zamrzivaču tri godine čuvaju 13 beba? Gde su bile umrle bebe pre te 2016. godine? Postavili smo to pitanje i tražimo da javnosti objasne šta je rađeno sa bebama i decom koja su umirala pre 2016. godine. Gde su one završavale? - izričit je on.

Majke da daju izjave

Bebe koje su danas pronađene još su u zamrzivaču, a tužilac i policija ceo dan na licu mesta.

- Tražili smo od tužioca da se one još ne sahranjuju, da se nađe zakonito odlaganje tela, ali da se pre toga utvrdi njihov identitet. Pitanje je da li su uzete pločice, radi moguće DNK analize i upoređivanja sa majkama koje su ih rodile.

U našim istragama dešavalo se da pod tuđim imenima nalazimo bebe koje su preminule, te imamo razloga da sumnjamo. Smatramo da je potrebno da se uzme izjava od svake majke koja je rodila bebu, da potvrdi da li je to zaista njena beba i da li je ona stvarno odbila da preuzme leš, kako bolnica tvrdi. Za mene je to još veći šok da su roditelji odbili da uzmu decu. Ne kažem da se to jeste ili nije desilo, ali tražim da se proveri, jer fiktivna dokumentacija kada su slučajevi beba u pitanju takođe nije retka - zaključuje on.

Ovo što je danas otkriveno, rezultat je rada koji Republička komisija planira da nastavi, kaže Pavlović.

- Ovo jeste signal da moramo da vratimo društvo u normalu. To je izuzetno bolna tema, ali imam ogromnu zahvalnost za vrh države, koji je pokazao punu posvećenost da se rasvetle slučajevi nestalih beba i beba koje su završile kao ove - rekao je on.

Mrvić: Nije reč o ukradenim bebama

Prema rečima dr Zorana Mrvića, direktora Opšte bolnice u Kraljevu, ne radi se o ukradenim bebama, već umrlim na porođaju, nad kojima je urađena autopsija i koje su upisane u sve opštinske knjige, a njihovi roditelji nisu hteli da ih preuzmu. On dodaje da su to tela beba koje su u poslednje tri godine preminule na rođenju u toj bolnici.

- Mi tela preminulih beba držimo u zamrzivačima po odluci službe za patologiju. Odluka o sahranjivanju Skupštine grada Kraljeva doneta je pre tri, četiri meseca i sada je postupak formiranja komisije, koja će da izvrši to sahranjivanje - rekao je dr Mrvić.

Gradonačelnik Kraljeva: Ja sam u šoku

Gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić tvrdi za Telegraf da Grad sve do prošle godine nije ni bio nadležan za sahranjivanje mrtve novorođenčadi. Zato, kaže, ne može da odgovori na pitanje zašto je 13 beba tri godine smrznuto stajalo u zamrzivaču bolnice.

- Tek je novim zakonskim izmenama krajem prošle godine, sahranjivanje novorođenčadi koju ne preuzmu roditelji prešlo u našu nadležnost. Mi smo odluku o načinu na koji ćemo ih sahraniti doneli 24. septembra 2018. godine - odgovara Terzić.

On tvrdi da je pre zakonskih izmena bolnica bila dužna da sahrani mrtve bebe.

- Verujte, i mene je ova vest negativno iznenadila, i ja sam u šoku - poručuje Terzić.

