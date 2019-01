USKORO PRIJAVE ZA EFFIE AWARDS SERBIA: Odobreno 18 takmičarskih kategorija, a evo i kako da se prijavite!

Treći po redu Effie festival (Effie Awards Serbia) u organizaciji IAA Serbian Chapter održaće se, kao i protekle dve godine, u vremenskom intervalu koji obuhvata prvu polovinu godine (januar–jun). Reč je o festivalu koji je u Srbiji prvi put održan pre dve godine i koji se održava u 49 država širom sveta. Effie nagrade su globalno priznate kao merilo efektivnosti komunikacija, odnosno kao one koje se dodeljuju kampanjama koje su postigle poslovne ciljeve ili ih premašile.

Krajem prošle godine Upravni odbor IAA izabrao je novi Organizacioni odbor Effie Awards koji će rukovoditi Festivalom u naredne dve godine i odlučivati o najvažnjim pitanjima. Članovi OO su istaknuti profesionalci u oblasti marketinških komunikacija. Ove godine učesnicima je na raspolaganju 18 takmičarskih kategorija (10 u okviru proizvoda i usluga i 8 specijalizovanih kategorija). Svi zainteresovani mogu prijaviti marketinške aktivnosti sprovedene iskljućivo u periodu od 1. januara 2018. do 31. decembra 2018. Rok za prijavu radova je u odnosu na prethodnu godinu produžen za dve nedelje.

Organizatorima Effie Festivala širom sveta cilj je da među prijavljenim radovima bude što više kvalitetnih, uspešnih kampanja koje će precizno i sadržajno predstaviti svoje poslovne rezultate. Nema razloga da tako ne bude i kod nas. Za Effie još od prve godine organizovanja vlada veliko interesovanje čitave struke i kako vreme odmiče podrška ovom takmičenju je sve veća, a to nam je kao nosiocima licence veoma važno. Effie je takmičenje, ali ne samo takmičenje. On podrazumeva edukaciju i unapređenje tržišta, a to je jedna od najvažnijih misija IAA, izjavila je povodom otvaranja Effie sezone Jelena Ivanović, izvršni direktor IAA Serbia.

Prošla godina bila je vrlo uspešna za Effie Awards Serbia. Prvi put je dodeljen zlatni Effie, ali i dva srebrna i sedam bronzanih priznanja

Sve informacije o Effie Awards 2019 dostupne su na www.effie.rs

