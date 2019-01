ZIMA ZADAJE NOVI UDARAC! UPOZORENJE RHMZ! Posle ledene kiše, sneg do 40 cm, a ovo će biti NAJLEDENIJI DAN!

Prijatne temperature koje su danas u pojedinim gradovima u Srbiji išle i do 10. podeoka, samo je kratak predah pred naoblačenje koje se večeras očekuje, a koje će doneti višednevne padavine i snežni pokrivač visine od čak pola metra.

Nakon upozorenja o ledenoj kiši koja se očekuje sutra ujutru, Republički hidrometeorološki zavod Srbije danas je izdao novo saopštenje u kojem se navodi da da će u subotu u većini mesta biti od 20 do 40 centimetara snega, a u brdsko-planinskim predelima više od 50 centimetara.

Gostujući u jutarnjem programu RTS, meteorolog RHMZ-a, Nedeljko Todorović, poručio je da se, generalno govoreći, zima u narednom periodu neće udaljiti iz naših krajeva.

- Tek smo na polovini, očekuje nas smena vremenskih prilika - i sunce i oblaci. Evo, danas vidimo da je došlo do kratkotrajnog razvedravanja i porasta temperature, čak ponegde i do 10 stepeni, na severu do 5, ali to je samo predah pred naoblačenje koji sledi naredne noći, a koje donosi i kišu i sneg, te bi u pojedinim mestima moglo da bude i kiše koja bi se ledila na tlu - poručio je on.

Kako sutra dan bude odmicao, dodao je Todorović, biće sve više snega, a manje kiše.

Negov kolega Đorđe Đurić, meteorolog "Wetaher2Umbrella", objašnjava da su vremenske prilike koje će uslediti posledica mediteranskog ciklona.

- U naredna 24 sata ciklon sa centralnog Mediterana će jačati i uveče doneti novu oblačnost, najpre u južnim krajevima Srbije, da bi se ona tokom noći proširila na sever, te će njom do jutra biti prekrivena cela zemlja - navodi Đurić.

Pomenuta kiša prognozirana je za severoistočne, istočne i jugoistočne krajeve.

- U tom obodnom predelu biće i nešto toplije u odnosu na ostatak zemlje. Dnevne temperature u Srbiji kretaće se, tako, između 0 i 4 stepena - navodi naš sagovornik.

Na sajtu RHMZ-a obavljen je i meteoalarm prognoziran za sutra, a koji, kako se može videti (slika gore), najavljuje mešovito stanje - vreme će na delovima teritorije biti potencijalno opasno (žuti meteoalarm), a na drugima opasno (narandžasti meteoalarm), što znači da može prouzrokovati materijalnu štetu i biti štetno po ljude i životinje.

Poslednjeg radnog dana ove nedelje sneg će nastaviti da pada u celoj Srbiji.

- Neće, naravno, biti svuda istog intenziteta, manje će ga, prema našoj analizi biti u Vojvodini, preciznije u Sremu, Bačkoj i severu Banata. Maksimalne temperature će se kretati između -2 i 1 stepen Celzijusa - kaže Đurić.

Prikaz meteoalarma za taj dan dosta je "ozbiljniji", pa će na snazi u centralnom, jugozapadnom i jugoistočnom području na snazi biti crveni meteoalarm. To znači da je vreme vrlo opasno i za posledice može imati veliku materijalnu štetu, te ugroziti ljude i životinje.

Prvog dana vikenda, govore meteorološke prognoze, doneće nam poslednje sate padavina u ovom talasu snežnih nanosa i dnevne temperature koje neće prelaziti nulu (od -4 do 0, tačnije).

- Snežni pokrivač, dakle, formiraće se postepeno. Na primeru Beograda, to znači da bi, recimo, sutra mogao da dostigne visinu od 10 do 15 centimetara, prekosutra od 15 do 25, da bi se u subotu verovatno došlo do 30 centimetara snega u glavnom gradu - pojašnjava sagovornik.

Kako je najavio meteorolog Todorović na javnom servisu, u nedelju, kad se razvedri, jutarnja temperatura će biti niska, između -5 i -10.

- Jutro istina hoće biti hladno, ali suvo, imaćemo umeren, ponegde i jak mraz, a tokom dana porast temperature ona će tokom dana uglavnom biti u plusu - ističe Đorđe Đurić.

Sledeća nedelja - temperaturni rast

U ponedeljak i utorak nas čeka blagi porast temperature, ali bez otapanja snežnog pokrivača, naveo je jutros Todorović. Đurić, pak, precizira da će dani beležiti do 5, 6, pa čak i 7 Celzijusa, a da će otapanja biti već u nedelju uveče.

- Uz to, u ponedeljak se može ponovo očekivati ledena kiša, a i sneg koji se bude otopito tokom nedelje mogao bi da zaledi uveče kada temperatura opadne, što znači da bi tokom jutra prvog dana sledeće nedelje građani trebalo da budu oprezniji na ulici - zaključuje meteorolog i apeluje na sugrađane da koriste zimsku opremu i redovno se informišu o vremenskim prilikama.

Skijaši mirni do proleća

- Na Kopaoniku je pre desetak dana bilo čak 100 centimetara snega, jutros oko 80, a sa novih 20-30 to će biti dobra zaliha do marta, aprila - kazao je Nedeljko Todorić za RTS.

