PENZIJE I ZA ČETNIKE: Predlog novog zakona o pravima boraca donosi velike promene i pogodnosti za učesnike ratova od 1941.

Mesečna primanja, penzije, invalidnine, dodaci za negu, jednokratna novčana pomoć, besplatna rehabilitacija i oporavak, povlašćena vožnja, besplatno putovanje i za pratioce, finansijske dotacije za vozilo, besplatne sahrane i još mnogo prinadležnosti imaće borci, ratni invalidi i njihove porodice i potomci, a obuhvaćeni su učesnici svih ratova - zaključno sa NATO bombardovanjem 1999. godine.

Ove pogodnosti donosi predlog novog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, koji treba prođe skupštinsku proceduru i stupi na snagu 1. januara 2020. godine. Doduše, kako kažu u Ministarstvu za rad, socijalna i boračka pitanja, reč je o radnoj verziji zakona, a u toku je pribavljanje mišljenja i saglasnosti drugih nadležnih organa.

Ukoliko bude usvojen, ovaj zakon bi trebalo da bude osnovni dokument koji će obezbediti mnoge povoljnosti za sve ratnike (u pojedinim slučajevima njihovu rodbinu i potomke) - od balkanskih ratova do NATO agresije 1999. godine, kao i za one koji učestvuju u mirovnim akcijama pod zastavom UN. Ovim zakonom će biti obuhvaćeno i oko 36.000 boračkih penzionera.

- Ovo je krovni zakon koji će rešiti pitanja vezana za oblast boračkih i invalidskih prava - kaže Dušan Čukić, predsednik SUBNOR-a, koji je bio član radne grupe novog zakona. - Vratiće i mnoga prava koja su borcima oduzeta početkom ovog veka. Što je nama najvažnije, SUBNOR više neće biti udruženje građana, već antifašistička organizacija od posebnog društvenog značaja čiji članovi nisu samo sede glave, već i njihovi unuci.

Ovaj zakon se, pre svega, usaglašava sa postojećim i prilagođava novim potrebama, kao što su troškovi života. Posle mnogo decenija sklopljen je politički konsenzus, pa zakon obuhvata sve učesnike ratova poput partizana i četnika, ali i pripadnika vojske Kraljevine Jugoslavije od 6. do 17. aprila 1941. godine. Priznaju se učesnici Ravnogorskog pokreta od 17. aprila 1941. godine do 15. maja 1945. godine. Najveća novina su učesnici u oružanim sukobima SFRJ od 17. avgusta 1990. godine, kao i 27. aprila 1992. godine. Tu su, konačno, i oni koji su branili SRJ tokom NATO bombardovanja od 24. marta do 26. juna 1999. godine. Zakon obuhvata i one koji su ranjeni u uniformi kao kadeti ili tokom služenja vojnog roka.

- Prava boraca, predviđena novim zakonom, ne smeju biti manja nego dosad, već je potrebno obezbediti uslove i za ostvarivanje njihovih većih prava - rekao je Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na prvom sastanku radne grupe za izradu Nacrta zakona.

Svi ovi borci, kao i invalidi rata, ukoliko već ne koriste pogodnosti zahvaljujući drugim zakonima, imaće pravo na mesečna primanja i dodatke na penziju, kao i ličnu invalidninu, dodatak za negu, ortopedska i medicinska pomagala... Imaće pravo i na odlazak u banju, kao i prevoz i novac za troškove. Pored povlašćene vožnje autobusom i železnicom za sebe i porodicu, imaće i pravo na besplatno putovanje jednom godišnje. Takođe, potomci će do 27. godine starosti dobijati dečji dodatak i besplatne udžbenike.

Pravo na boračku legitimaciju, kojom se dokazuju navedena prava, imaju borci i invalidi, a često i njihovi potomci, supružnici, roditelji, očuh i maćeha, pa čak i baba i deda. Zakon ne ukida ništa od dosadašnjih prava, već daje i nove beneficije kojih je više od dvadeset. Pored naknade za poseban penzijski staž, rešavaće im se i stambeno pitanje, dobiće popust na komunalne usluge, a mogu da dobiju i novčanu naknadu za nabavku automobila, kao i pravo na besplatno parkiranje.

Pravo na mesečne prihode imaju i naslednici boraca i invalida, kao što su supruge starije od 45, pa i mlađe ukoliko su nesposobne za rad. Ukoliko je više

naslednika, mesečna primanja će deliti na ravne delove.

Mnoga od prava borci i vojni invalidi već imaju, pa tako nosioci Partizanske spomenice dobijaju mesečni dodatak na penziju od 200 do 300 evra, a jednom godišnje i jednokratnu pomoć za oporavak u vrednosti od oko 500 evra. Recimo, do šest članova porodice nosioca spomenice ima stalno uvećano primanje, koje se isplaćuje mesečno u vrednosti od oko 300 evra.

Postoji deset kategorija invalida i svi će biti finansijski zbrinuti, jer pored mesečnog iznosa od 19 do 188 odsto, dobijaće i novac za negu, ortopedska pomagala, kao i beslatan smeštaj u ustanovama. Sva prava vojnih invalida nasleđuju članovi njihove najuže porodice.

U slučaju smrti borci dobijaju jednokratnu pomoć (prosečna zarada u Srbiji uvećana za 30 odsto), besplatnu sahranu, prevoz do grobnog mesta, sahranu uz vojne počasti...

Zanimljivo je da im država nudi i iznos troškova u vrednosti od 300 odsto, ukoliko su nosioci Partizanske spomenice (danas ih ima više od 700) i "Karađorđeve zvezde sa mačevima", a u iznosu od 500 odsto za partizane odlikovane Ordenom narodnog heroja (bilo ih je 1.323).

