GLUMAC NE PRESTAJE SA UVREDAMA: Sergej novinarku sad nazvao ustaškom kurvom

Glumac Sergej Trifunović i posle osuda javnosti ponovo je uputio uvrede novinarki Ivani Žigić i nazvao je „ustaškom kurvom“.



- Ministarstvo kulture osudilo je nazivanje kurvom radnice ST od strane Sergeja Trifunovića. Nije ih žanulo kad su poslanicu Aleksandru Jerkov nazivali ustaškom kurvom. Nisam dakle bio politički korektan. Trebalo je da nazovem Žigićku ustaškom kurvom. Shvatam - napisao je Trifunović na Tviteru. Trifunović bi mogao krivično da odgovara zbog uvreda koje je izneo na račun žena.

Tužba



Glumac, kandidat za predsednika Pokreta slobodnih građana i zagovornik protesta koalicije Dragana Đilasa, mogao bi da po svakoj privatnoj tužbi plati odštetu do 2.000 evra.



Novinarka Ivana Žigić najavila je juče da će podneti privatnu tužbu protiv Trifunovića zato što ju je nazvao „ku*vom“ i broj njenog telefona objavio na društvenoj mreži Tviter.

- Nisam mu dala nijedan razlog, nisam ga provocirala, kulturno i profesionalno sam mu postavila pitanje. Nisam zaslužila da se moj broj nađe na društvenim mrežama - kazala je ona.



Ministarka pravde Nela Kuburović pozvala je juče nadležne državne organe da ispitaju da li u verbalnim uvredama na društvenim mrežama upućenim ženama ima elemenata krivičnog dela.



Kazne



Trifunović je najbrutalnije uvrede upućivao na račun premijerke Ane Brnabić, predsednice Skupštine Maje Gojković i novinarki. Na društvenoj mreži Tviter nazivao ih je „ku.vama“, „fuksama“...



Advokat Nebojša Milosavljević kaže za Kurir da bi kazna za Trifunovića, u slučaju da sud ustanovi njegovu krivicu, mogla da bude do 2.000 evra.



- Ukoliko se pokrene krivični postupak, može paralelno da se vodi i parnica za naknadu štete. U ovakvim slučajevima naknade štete su vrlo male, od 1.000 do 2.000 evra. Sve sudske troškove plaća osoba koja izgubi spor, a oni se kreću do 1.000 evra - navodi Milosavljević.

TO JE MRŽNJA

REAKCIJE



Ana Brnabić, predsednica Vlade

TO ŠTO RADI SERGEJ JE VREĐANJE

foto: Beta/Milan Obradović

- To što radi Sergej Trfunović nikako ne može da se zove komunikacija, jedino ime za to je vređanje. Ja sam lično bila i jesam, na dnevnoj bazi, meta napada i svakovrsnih vređanja. To za mene nije ni građanska, ni slobodna, ni pristojna Srbija.

Maja Gojković, predsednica Skupštine

NISAM ŠARLATAN I STARLETA U POLITICI

U Srbiji je više od 51 odsto žena i one su ozbiljna snaga, zato čelnici Saveza za Srbiju ne treba da ih potcenjuju, vređaju, šutiraju, omalovažavaju. Ja sam ozbiljan političar. Nisam šarlatan, nisam starleta u politici kao što je to možda gospodin Trifunović, koji sada traži svoje mesto u političkom životu Srbije i eto, našao ga je u prostakluku.