SNEG DO MARTA NE PRESTAJE, A U SUBOTU ĆE NAS POTPUNO ZATRPATI! Ovo je detaljna prognoza za ostatak ZIME!

Novi talas snežnih padavina očekuje se sutra u jutarnjim časovima, prvo na jugu, a u toku prepodneva i dana proširiće se prema centralnim i severnim delovima zemlje, rekao je danas meterolog Nedeljko Todorović.

Prema njegovim rečima, u intervalu od petka ujutru do subote prepodne pašće novih 15 do 30 centimetara snega, što znači da bi u subotu ukupni snežni pokrivač u većini mesta u Srbiji bio između 20 i 50 centimetara, a na Kopaoniku i viši od metra.

"Posle snežih padavina u subotu prepodne, popodne sledi prestanak padavina i razvedravanje, a to će usloviti u nedelju ujutru umeren i jak mraz. U nedelju tokom dana očekuje se porast temperature, maksimalne dnevne vrednosti biće iznad nule i biće sunčano vreme, prijatno zimsko sunce, sa snežnim pokrivačem", rekao je Todorović za Tanjug.

Meterolog kaže da se u ponedeljak očekuje još stepen ili dva toplije vreme, a od sredine naredne sedmice ponovni pad temperature i naoblačenje sa kišom i snegom.

"U ovom momentu je neizvesno koliko bi tada bilo novog snežnog pokrivača, u svakom slučaju, zima se nastavlja", naveo je Todorović.

Snega će najverovatnije biti i početkom februara, poručuje Todorović, i dodaje da se sneg predviđa i za kraj februara i početak marta, ali značajno manje nego u januaru.

Todorović kaže i da se njihova prognoza data za današnji dan za Srbiju, uključujući Beograd, ostvarila prema očekivanju, ali nije želeo da komentariše izjavu gradonačelnika Beograda Zorana Radojičića da je prognoza bila nešto drugačija nego što se desilo i da je očekivao manje snega.



Naveli smo da će u većini mesta Srbije, pored kiše, biti snežnih padavina i da će da pasti oko 10 centimetara snega, rekao je Todorović za ageniciju Beta, precizirajući da je u centru Beograda izmereno jutros 13 centimetara.



Prema negovim rečima, na području Beograda i okoline palo je između 10 i 15 centimetara, i gledano sa stručne strane prognoza se izvanredno ostvarila.

On je naglasio da su komunalne službe bile upozorene da slede padavine kao i da je vremensko prognoza jutros dopunjena sa najavom novih padavina za još 5 centimetara.



Kako je još objasnio, nigde u svetu ne može da se u centimetar tačno prognozira visina snežnog pokrivača, već se obično kaže da će biti između 10 do 15 centimerata, odnosno 20 do 30 centimetara, i slično.



"Mi smo", rekao je Todorović, "naglasili koliko će snega biti, što je vrlo hrabra prognoza, malo ko bi se na to usudio".



Kako se vreme razvija prognoza se koriguje, dopunjava u hodu, jer se vreme ne ponaša po receptu ljudi već se ljudi njemu prilagođavaju, rekao je Todorović.

