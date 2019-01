ŠEF DIPLOMATIJE SIMPATIŠE SRBLJANOVIĆKU Dačić: Volim kad me Biljana vređa! LAF

Povodom brutalnih optužbi koje je dramska spisateljica Biljana Srbljanović iznela na račun reditelja Srđana Dragojevića i zalepila mu etikete „zlo profitersko“ i „dugogodišnja sponzoruša Ivice Dačića“, reagovao je juče i sam ministar.

I pored ovih uvreda, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže za Kurir da mu je Srbljanovićka simpatična, ali joj poručuje da ne sme da bude prosta, kao što je to Sergej Trifunović, glumac i najglasniji zagovornik protesta koalicije Dragana Đilasa, s kojim se danima prepucava ne birajući reči.

Samo kulturno

- Imam velike simpatije za stavove Biljane Srbljanović, jer ona najbolje poznaje svoje kolege. Podržavam je, ali ona ne treba da bude prosta kao što je Sergej Trifunović. Ne treba da koristi komunikaciju svojih kolega koje, u pokušaju da se dodvore Draganu Đilasu i ostalim šefovima, napadaju žene i nazivaju ih kurvama - rekao je Dačić.

On odbacuje Srbljanovićkine navode da je Dragojevića, kao člana Glavnog odbora SPS, podržavao i finansirao mu umetničko-kulturne projekte.

Džentlmenski

- Nikad nisam sponzorisao Dragojevića, mada mislim da nije sramota pomagati kulturu. Iako me ona nikad nije simpatisala, ja neću da je napadam zbog ove reči „sponzoruša“, iako je to ispod njenog nivoa - zaključuje Dačić.

Podsetimo, Biljana Srbljanović je već nekoliko dana u centru pažnje jer je oplela po glumcu Sergeju Trifunoviću nakon što ju je on potkačio na Tviteru:

- Sećam se Biljane Srbljanović koja kao student prve godine dramaturgije i član Belih orlova, u kožnom mantilu, martinkom udara vrata menze na FDU i sa vrata u maniru politkoma vikne: „Vi ovde jedete i pijete dok naša braća u Slavoniji i Baranji ginu!“ Biki, koliko još lica imaš?“

To je toliko razbesnelo spisateljicu da ga je „počastila“ najgorim epitetima: „Lažov, ulizica, degenerik, upišanko koji smrdi i vara svoje kolege.“

Pršte prozivke

BILJANA SRBLJANOVIĆ: BOJANA MALJEVIĆ JE NEUROESTETIČARKA

Biljana Srbljanović je potkačila svakog ko joj se ovih dana našao na putu i javno joj se suprotstavio. Tako se na njenom udaru našla i glumica Bojana Maljević, koja je igrala u seriji „Otvorena vrata“, za koju je scenario pisala upravo Srbljanovićeva. Ipak, Bojani nije mogla da oprosti što je u poslednjem konfliktu stala na stranu Sergeja Trifunovića. Postavila je njen citat i video iz 1996. u kom priča o lepoti, i nazvala ga „Bojana Maljević, neuroestetičarka. Uživajte u zabavi“.

- Kad vidim lepu osobu, to u meni izazove jedno religiozno osećanje. Što se lepih žena tiče, mislim da su one manje sklone poroku od ružnih žena, zato što je lepa žena pre svega zadovoljna sobom i divljenjem svoje okoline, za razliku od ružne žene, koja ima neprestano potrebu da se dokazuje, što najčešće vodi u razne poroke. Postoji, naravno, i mnogo bezumnih žena među lepoticama, ali su one ili bez pameti, ali sa puno srca, ili sa mnogo pameti, bez srca. Uostalom, stari Grci su verovali da ružan čovek ne može da bude dobar - ispričala je tada Maljevićeva.