OVAJ ČOVEK MORA BITI UHAPŠEN! NADRILEKAR MIROLJUB PETROVIĆ SE RUGA PORODICI PREMINULOG MLADIĆA: Da je slušao moje savete, on bi preživeo! (INTERVJU)

Miroljub Petrović nije doktor, da bi to bio, mora da završi medicinu! Što se tiče njegovih saveta da se ne ide kod lekara, za to treba da odgovara zakonski i tu treba tužilaštvo da odradi svoj posao!

Ovo za Kurir kaže dr Danica Grujičić, nakon optužbi Biljane Jovanović (23) da je Miroljub Petrović kriv za smrt njenog brata Slavča Petrova (31) jer ih je savetovao da Slavčo ne pije lekove i ne ide na lečenje.

Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu saopštilo je da će, ukoliko su u centru za lečenje u Petrovcu preduzimane radnje u kojima ima elemenata krivičnog dela, preduzeti istragu kako bi se utvrdile sve činjenice, kao i to da li ima elemenata krivičnog dela ili nema.

Biljana Jovanović iznela je tvrdnje da ju je Miroljub Petrović ubeđivao da njen brat Slavčo Petrov, kome su lekari u martu prošle godine dijagnostikovali tumor na mozgu, ne treba da ide kod doktora, kao i da je gama nož glupost, a da su epileptični napadi koje je momak imao "demoni koji ga opsedaju".

Slavčo je preminuo 7. januara ove godine nakon što se lečio tinkturama i sokovima samozvanog doktora Miroljuba Petrovića, koji je poznat po krilatici "Ideš pod mač, bato". Jovanovićeva je rekla da je Petroviću dala 720 evra za šest dana lečenja u njegovom centru, kao i to da ih je savetovao da ne uzima lekove i ne ide na lečenje.

- Njenog brata nisam video u životu, niti sam se čuo s njim. Ona je sa mnom kontaktirala kad joj se brat razboleo i, kao i svim drugim ljudima koji sa mnom kontaktiraju, ja im na mejl pošaljem program korigovanja navika, čišćenja organizma. To je program koji već stoji na internetu i koji je iznesen u knjizi doktora Milisava Nikolića i to je sve - tvrdi Petrović.

Petrović se u razgovoru za Kurir osvrnuo i na optužbe da je dobio 720 evra, kao i da lično on nema centar.



- Ja imam onlajn centar, ali postoje moji studenti koji žive u seoskom ambijentu i ukoliko ljudi procene da ne mogu sami da primenjuju taj program, oni dođu kod mojih studenata. Oni jesu povezani sa mnom, ali ja nemam nikakve finansijske efekte od toga, oni samo primenjuju moj program - priča Petrović i dodaje:

- Dao sam Biljani savet, odnosno preporuku za neki od tih centara, ali nisam ja ništa naplaćivao. Znam da studenti to naplaćuju, neki 100, neki 80, neki 120 evra.

Petrović za Kurir kaže da se susreo s Biljanom i da mu, prema njegovim rečima, ona jedino zamera to što on nije odvojio 10 minuta za njenog brata.



- Ona je videla na internetu primere izlečenja i obratila se. Rekao sam da je konvencionalna medicina loša i da je ne preporučujem, ali ja nisam potpuno protiv te medicine. Ja sam izneo svoje mišljenje, je l' to greh? Svaki lekar će da vam dati svoje mišljenje, a na vama je da preuzmete odgovornost za svoj život i donesete odluku šta ćete raditi. Uopšte se ne osećam odgovornim. Nisam ja njima rekao "ja ću da vas izlečim". Moja sugestija je bila da treba sam da se izleči - kaže Petrović.



On priznaje da je ipak savetovao Biljanu da Slavčo ne treba da pije lekove, a ističe da je svojim programom uspeo da izleči na desetine, pa i stotine ljudi.



- Zašto se nije izlečio? Zato što se nije adekvatno pridržavao programa, i to je moje mišljenje. Da su se pridržavali, čovek bi ozdravio. Pa imam stotine izlečenih od kancera... Meni je žao tog momka, njegove sestre, žao mi je svakog ko nastrada. Ona je dobronamerna, ali me idealizovala i mislila je da mogu čarobnim štapićem da dotaknem njenog brata i izlečim ga - rekao je Petrović.



U sve se razume

Gama nož je loš



Petrović kaže da je Biljani rekao da se ne slaže s tehnikama konvencionalne medicine, kao i da joj je poslao link knjige "Kako sam pobedila rak".

- Gama nož je jedna vrsta operacije, to su jako loše tehnike za lečenje raka. Dao sam joj sugestiju, pitala me i dao sam mišljenje. Smatram da je lečenje gama nožem loše, a šta ćete vi da uradite sa svojim životom, radite šta hoćete, nisam ja nju i njenog brata jurio i govorio "nemoj da ideš na gama nož" - naveo je on.