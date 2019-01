STOJIMO 8 SATI NA NOGAMA ZA BEDNU DNEVNICU, NISMO PRIJAVLJENE, A ŠEFICA TE PLJUJE I VREĐA IZA LEĐA I NAMEŠTA OTKAZ: Ispovest radnice second handa iz Niša ostavlja bez reči! Delovao je kao pristojan posao, a onda kreće PAKAO

"Nikada do sada u svom radnom veku nisam doživela da se šefovi na ovakav način ponašaju prema meni, a da gazde prodavnice pritom to podržavaju. Nije mi problem niti me je sramota da radim, ali da trpim da me neko ponižava, zove pogrdnim imenima za bednu dnevnicu, bez ikakvog ugovora, to stvarno neću da dozvolim", priča radnica jedne "second hand" prodavnice u Voždovoj ulici u Nišu.

U ispovesti koju je poslala Kuriru opisala je svoju svakodnevicu na poslu i stres koji je preživljavala u toku svoje smene.

foto: Profimedia

"Niko nije rođen da trpi ovakve stvari! Na razgovoru za posao sa šeficom i gazdaricom prodavnice sve je delovalo idealno, posle probnog rada od nedelju dana rekle su da će me prijaviti, da ću u toku probnog rada dobijati dnevnice, a onda kada dobijem ugovor, sve će ići preko računa. Ali ne leži vraže! I na razgovoru sam imala neki čudan osećaj, nisam bila mirna! A onda posle probnog rada, kreće pakao! Danima sam sa posla dolazila nervozna, iscrpljena...", iskrena je radnica.

"Ne samo da me nisu prijavili, nego sam otkrila da niko od radnica u nekoliko radnja koje drži nisu prijavljene. Ako joj nenajavljeno dođe inspekcija, gazdarica prijavi tu radnicu na mesec dana i potom ih odjavi, i tako iznova. Po ceo dan smo na nogama, osam sati, uslužujemo mušterije, sređujemo robu, što nam je i posao, ali nam onda šefica na kraju smene dozvoli ili ne dozvoli da uzmemo bednih 850 dinara dnevnice, naravno po nalogu gazdarice. Bilo je stvarno dana kada nam šefica samo kaže - danas ne možete da uzmete novac, gazdarica treba da kupi robu! Meni je čak to rekla nekoliko puta, nisam verovala svojim ušima šta čujem. Šta na to da kažu ove nesrećne žene koje rade i od te dnevnice izdržavaju porodicu, užas!".

foto: Zorana Jevtić

To ipak nije sve! Zaprepašćena radnica govori da su posle nekoliko nedelja krenula i ogovaranja iza leđa u kojima ju je šefica pred ostalim radnicama i gazdaricom nazivala pogrdnim imenima, a ubrzo je čula i da joj njih dve spremaju otkaz, dovevši novu radnicu.

"Povrh svega gazdaričin suprug je kada god bi se našao u prodavnicama koje je držala, flertovao sa svim radnicama, pa kod koje prođe! Radila sam u različitim buticima, ali ovakav odnos prema zaposlenima nikada nisam osetila na svojoj koži. Ovakav mobing nisam želela da trpim, dala sam naravno otkaz, i iz ovoga naučila vrednu životnu lekciju - da verujem svom osećaju!", zaključila je ova Nišlijka.

(Kurir.rs)

Kurir

Autor: Kurir