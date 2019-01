SRBIJA U CRVENOM! NAJJAČI METEOALARM NA SNAZI U VEĆINI ZEMLJE: Kolaps u saobraćaju, a sneg će TEK NAPADATI! IZDATO NOVO UPOZORENJE!

U većem delu zemlje na snazi je crveno meteo upozorenje, jer se tokom noći i ujutru očekuju obilne snežne padavine. Zbog snega koji pada u većem delu zemlje saobraćaj je usporen i otežan. Putari su spremni, ali najavljeno je i do trideset centimetara snega.

Najavljuje se da će pasti novih 15 do 30, a ponegde i više od 40 centimetara snega. Moguće je i stvaranje snežnih nanosa. Prestanak padavina očekuje se sutra po podne. Jutarnja temperatura će biti od minus pet do jedan, dnevna od minus dva do tri stepena.

Crveni meteoalarm u većini Srbije

Naime, crveni meteoalaram na snazi je u Beogradu, zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju, kao i jugostičnoj i jugozapadnoj Srbiji, ali i na Kosovu.

foto: Meteoalarm

Izdato je i novo upozorenje koje se odnosi na padavine i stvaranje snežnih nanosa za 25. i 26. januar. Takođe se upozorava i da će na teritoriji Vojvodine padati ledena kiša.

foto: RHMZS printscreen

Štp se tiče Beograda, očekuje se da će u toku petka i subote snežni pasti novih 15 do 30 centimetara snega.

Kolaps ceo dan

Zbog snega u Beogradu koji neprekidno pada nekoliko sati, saobraćaj je bio usporen, a u pojedinim delovima grada ulice su bile gotovo potpuno blokirane zbog preprečenih autobusa.

Usled kolapsa mnogi su kasnili na posao. Prvi časovi u beogradskim školama bili su u okrnjenom sastavu - sa manjim brojem učenika i profesora. Pojedine gradske linije su bile skraćene, a bilo je i zastoja tramvaja i trolejbusa.

U Beogradu se očekuje povećanje snežnog pokrivača od 15 do 30 centimetara, a temperatura do minus jedan stepen.

foto: Čitalac Kurira

Svi magistralni putevi su prohodni. Zbog najavljenih novih snežnih padavina, u Ivanjici je i dalje na snazi vanredna situacija.

Zbog snega i smanjene vidljivosti jutros se u Rudovcima kod Lazarevca, prevrnuo autobus koji je prevozio radnike "Kolubare". Povređene su tri osobe. Prema poslednjim informacijama, u proteklih 11 sati u Beogradu su se dogodile 52 saobraćajne nesreće. U sudaru dva gradska autobusa u Novom sadu povređeno je 10 osoba.

foto: Čitalac Kurira

U "Putevima Srbije" tvrde da su sve važnije saobraćajnice prohodne. Na terenu je 2.200 putara sa više od 1.200 vozila, kamiona i mašina za čišćenje snega. Obilnije snežne padavine očekuju se do subote u većem delu zemlje. Zato će saobraćaj biti usporen.

Vozačima apel da prilagode brzinu otežanim uslovima vožnje, uz obavezno korišćenje zimske opreme.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir

Autor: Kurir