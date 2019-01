MIROLJUB PETROVIĆ JE DEMON! Priča o bogu a laže, priča kako je sistem u Srbiji loš a ne radi legalno! SESTRA PREMINULOG MLADIĆA OGORČENA

Biljana Jovanović tvrdi da samozvani doktor Miroljub Petrović laže da se nije nikad čuo s njenim bratom Slavčom Petrovim (31), koji je preminuo 7. januara jer je, prema njenim rečima, slušao njegove nadrilekarske savete!

foto: Printtskrin

foto: Printtskrin

- Njih dvojica su razmenila nekoliko mejlova. Brat mu se obratio, napisao mu je šta sve radi i čega se pridržava i upitao ga je da li treba nešto da koriguje, na šta mu je Petrović odgovorio da sve dobro radi i da tako nastavi. Slavčo ga je pitao i da li bi bilo dobro da trči ili radi neke vežbe, a Petrović mu je rekao da se odmara ukoliko je bolestan. Laž je da se nikada nije čuo sa mojim bratom! - priča Biljana.

foto: Privatna Arhiva

Ona je nedavno iznela tvrdnje da ju je Petrović ubeđivao da Slavčo, kome su lekari dijagnostikovali tumor na mozgu, ne treba da ide kod doktora i da ne pije lekove, te da će mu biti bolje od njegovih tinktura i sokova. Ona je, kaže, za šest dana boravka svog brata u Petrovićevom centru platila 720 evra. Petrović im je govorio da je gama nož glupost, a da su epileptični napadi koje je Slavčo imao "demoni koji ga opsedaju".

foto: Printtskrin

foto: Printtskrin



- Izgleda da je Petrović jedini demon koji je napao moju porodicu! Moji roditelji su očajni, a Slavčo se pridržavao svega što mu je on rekao, tvrdim to, a isto mogu da potvrde i naši prijatelji. Miroljub mnogo laže, priča o bogu i o veronauci, kako sistem u Srbiji i svetu nije dobar, a i sam nije radio legalno - kaže Biljana jecajući i nastavlja:



- Nažalost, njegovo lažno mišljenje bilo je tragično za moju porodicu. Ja brata više nemam. Svi naši planovi su propali, zacrnio je celu našu budućnost. Da je imalo karakter, makar bi se izvinio mojoj porodici, ali... Demon se nikad ne izvinjava!

foto: Sonja Spasić

Nakon optužbi koje je Biljana iznela, Više javno tužilaštvo u Leskovcu pokrenulo je predistražni postupak protiv samozvanog doktora Miroljuba Petrovića kako bi se ustanovilo da li se bavio nadrilekarstvom. On se sumnjiči za krivično delo protiv zdravlja ljudi, a ukoliko se dokažu iznete tvrdnje, njemu preti i do 12 godina robije. Sumnja se da je Petrović ubeđivao ljude obolele od tumora da ne piju lekove i ne idu kod lekara i nudio im je program svog lečenja i boravak u centru, gde je naplaćivao i do 120 evra dnevno. Prema nezvaničnim informacijama, dva muškarca koja su bila izložena njegovom metodu lečenja su preminula.



Petrović je i juče odbijao naše pozive.

Brojke

12 godina robije preti Petroviću ukoliko se dokaže da je obmanuo ljude

720 evra dala je porodica za "lečenje" pokojnog Slavča



Stefan Radović, LGBT aktivista

Tužiću ga jer obmanjuje da

može da izleči homoseksualnost foto: Printscreen Miroljub Petrović je tvrdio da u svom Centru za lečenje homoseksualizma na Fruškoj gori može da "izleči" gejeve i da je moguće da LGBT osoba postane strejt. foto: Printscreen foto: Printscreen Izjavljivao je da je homoseksualizam "težak psihijatrijski poremećaj koji se javlja kao posledica lošeg vaspitanja, nezdravog života, kao i zbog upotrebe narkotika". LGBT aktivista Stefan Radović poslao nam je prepisku s Petrovićem, koji mu je rekao da je homoseksualizam problem koji se zove "opsednutost demonima". Petrović ga savetuje da je bitno što više fizičke aktivnosti, pozitivno razmišljanje, koristan rad i molitva. Samozvani doktor poslao je Radoviću nekoliko linkova "koji će mu pomoći da se izleči", a ponudio mu je i da kupi knjigu. foto: Printscreen - U toku su konsultacije sa advokatima iz LGBT organizacije "Da se zna" o pokretanju tužbe. Svakako je nedopustivo da laže da može da leči gejeve i tako dovodi u zabludu kompletnu LGBT populaciju i njihove porodice. Homoseksualizam nije bolest, dok homofobija jeste i ona treba da se leči, ali ne kod nadrilekara. Poznato je da su homofobi, gde spadaju i oni koji bi da "leče" LGBT osobe, zapravo latentni homoseksualci - kaže Radović.



Kurir.rs/ M. Branković - J. Pronić/ Foto: Privatna Arhiva, Printscreen, Sonja Spasić

Kurir

Autor: Kurir