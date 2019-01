ON IMA 22 GODINE I ZARAĐUJE 450.000 DINARA MESEČNO, A SAD SE OGLASIO NJEGOV OTAC SVEŠTENIK: Nenad Ilić održao lekciju svima i otkrio šta jedino zamera sinu!

Možda ga ne znate pod imenom Bogdan Ilić, ali za pseudonim Baka Prase ste sigurno čuli! On je mladi jutjuber, prema nekim podacima zarađuje 450.000 dinara mesečno, a evo šta o svemu misli njegov otac Nenad Ilić, inače sveštenik.

Reči sveštenika Nenad Ilića rado se čitaju, njegovog sina mlađi rado gledaju u klipovima. Nenada prati oko16 hiljada ljudi, a Bogdana nešto više miliona ljudi na Jutjubu. I jedan i drugi utiču na ljude, u manjoj ili većoj meri. A evo kako na sve to gleda Nenad i šta je ono što zamera sinu...

"Ne podržavam deo rečnika i slika koje on koristi u svojim popularnim klipovima. I on to zna. O tome se raspravljamo. Zašto na javnoj sceni koristi rečnik koji ne koristi u kući... On mi objašnjava da je to način da uspostavi sa svojom publikom iskrenu komunikaciju. Govori jezikom našeg vremena i naše kulture, često se sprdajući sa klišeima. Trudim se da ga ubedim da iskoristi svoju popularnost za plasiranje nekog pametnijeg sadržaja. U stvari - ne moram. On tačno zna koliko može takvog sadržaja da plasira a da zadrži publiku. Uglavnom mladu, ali ima tu i starijih", piše Ilić.

Ilić se dalje ptia koliko bi dece i mladih iskreno prihvatilo poruke o tome da ne puše, ne piju, ne drogiraju se i trude se da zdravo žive, što Bogdan uporno poručuje, kad bi on pokušao da im to plasira.

"Prihvatanje odgovornosti za to u čemu naša deca danas žive nije nam blisko. Krivi su neki drugi. Baka Prase, momak od dvadeset dve godine - veoma odgovoran. Deca ne slušaju ono što im mi pričamo. Ona su mnogo pametnija od nas. Ona nas proziru i uzimaju od nas ono što vide u nama. Uverio sam se na mnogo primera da ona i u Bogdanu vide dobrotu i razularenu mladalačku radost koja i njih raduje.

Ako radost i optimizam ne nalaze u svojoj okolini - naći će na jutjubu.

Bogdan je za nešto više od godinu dana bez ičije podrške, pre svega bez podrške sistema koji proizvodi nakaradne uzore koji ne ispunjavaju nikog ničim, došao do preko milion pratilaca! Nismo ga podržali ni mi, roditelji, skeptični prema površnosti jutjub scene. Sve je sam zaradio i izgradio. Talentovani zabavljač novog vremena", između ostalog navodi sveštenik.

On se osvrnuo i na to kako ga je sin nekoliko puta naterao da se pojavi u njegovim klipovima.

"Nema psovki šalimo se, ali povremeno pričamo na ozbiljne teme. U komentarima dece vidim prihavatnje nekih ozbiljnih poruka, poštovanje i prema meni, (manje zlobnih komentara nego kad se pojavljujem na drugim mestima), ali i deljenje poštovanja prema njihovim roditeljima. Baš štetno", dodaje on.

Kako kaže, nada se da će Bogdan promeniti rečnik i poboljšati ukus i učiniti za ovaj narod više nego što je on učinio.

"Poželite svojoj deci nešto slično i verujte u njih. A ja nisam ovo napisao da se pravdam, niti da pravdam Bogdana, nego zbog toga što me zamara opšte odsustvo ljubavi i poverenja, bilo da smo u Crkvi ili van nje", zaključuje Ilić.

