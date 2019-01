IMITIRAJTE KOZE, IZLEČIĆETE SE OD RAKA! Šok saveti nadrilekara Miroljuba Petrovića ponovo šokirali sve! IMA LI KRAJA IDIOTLUCIMA?!

Idiotlucima i bezobrazluku samozvanog doktora i nadrilekara Miroljuba Petrovića nema kraja!



Nakon skandaloznih tvrdnji da može da izleči osobe LGBT populacije i da im pomaže da postanu strejt, kao i pohvala da je izlečio na hiljade teško bolesnih ljudi svojim metodama, on na društvenim mrežama savetuje ljude obolele od raka da oponašaju kozu pošto će im to pomoći da se izleče.

foto: Printscreen

Petrović u svemu tome ne vidi ništa sporno, čak ni nakon što je Više javno tužilaštvo u Leskovcu protiv njega pokrenulo predistražni postupak zbog optužbi koje je iznela Biljana Jovanović da je upravo zbog njegovih nadrilekarskih saveta ostala bez svog brata Slavča Petrova, koji je preminuo 7. januara ove godine, a kome je dijagnostikovan tumor na mozgu.

foto: Printskrin/Instagram

Na svom Instagram profilu Miroljub savetuje ljude govoreći o primeru čoveka koji se izlečio od raka tako što je 30 dana imitirao sve što radi koza.

- Odlučio je da prati šta radi koza i da je imitira. Koza je pasla travu, on je počeo da kosi travu, da od toga pravi salatu i jede. Ona je pila vodu i on je pio vodu. Izbacio je pivo, alkohol i nezdrave napitke. Koza je išla na spavanje uveče oko osam-devet, on je išao da spava u to vreme. Bio je mrtav umoran jer koza po ceo dan samo šeta po livadi, tako da je i on bio fizički aktivan, što je i jedan od uslova ozdravljenja, i posle nekoliko dana on se osećao mnogo bolje. Nakon 30 dana imitiranja koze ovaj čovek je otišao na pregled i ustanovljeno je da uopšte nema rak, da je potpuno ozdravio - ispričao je u video-snimku Petrović.

foto: Printskrin/Instagram

Ispod tog videa, Petrović je svojim pratiocima napisao i udelio još nekoliko šarlatanskih saveta.

- Jedan poznati slučaj u istoriji medicine jeste kada je jedan čovek koji je oboleo od raka odlučio da oponaša kozu, jer je primetio da nigde u prirodi nema bolesne životinje osim onih koje su prisiljene da žive na farmama... (jeo je ono što jede koza, išao je na spavanje kad i koza...). Pošto je poznato da su ljudi po svojoj anatomiji biljojedi i da bilo kojim unosom hrane životinjskog porekla zakiseljavamo svoj organizam i tako stvaramo pogodnu sredinu za razvijanje kancerogenih ćelija, koje će, ako nadvladaju naš imunosistem, da stvore kancerogeno tkivo i mi u tom trenutku obolevamo od raka. On je unosom prvostepene hrane i adekvatnom fizičkom aktivnošću uspeo da alkalizuje svoj organizam i izleči se od raka - savetuje on.



Preti mu robija

Krivično delo protiv zdravlja ljudi foto: Privatna Arhiva Biljana Jovanović nedavno je iznela tvrdnje da ju je Petrović ubeđivao da njen brat Slavčo ne treba da ide kod doktora i da ne pije lekove, te da će mu biti bolje od njegovih tinktura i sokova. Petrović se sumnjiči za krivično delo protiv zdravlja ljudi, a ukoliko se dokažu iznete tvrdnje, preti mu i do 12 godina robije. Prema nezvaničnim informacijama, dva pacijenta izložena Petrovićevom metodu lečenja su preminula. Slavčo Petrov (31) preminuo je 7. januara ove godine, a Marijan Batovac (41) prošle godine u martu, a obojica su bolovala od raka.

Kurir.rs/ MINA BRANKOVIĆ/ Foto: Kurir, Printskrin/Instagram, Printscreen, Privatna Arhiva

Kurir

Autor: Kurir