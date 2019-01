DRAGE KOMŠIJE, TAJ PAS LAJE DANJU I NOĆU! Glumac je prijavio Dragana zbog haskija, a onda je Kragujevčanin smislio OSVETU! Pojavio se na predstavi svog suseda i šokirao gledaoce!

Kragujevčanin Dragan Milosavljević je u subotu u Knjaževsko-srpskom teatru “Joakim Vujić” prekinuo predstavu "Just married", ("Upravo venčani").

Povod je bila “osveta” komšiji glumcu Miroslavu Petroviću, koji u predstavi igra ulogu Ruboela. Milosavljević je sedeo u publici i u jednom trenutku stao ispred bine i rekao.

- Dragi komšija, tebi smeta zavijanje pasa...To nije mesto za tebe - u trenutku dok je Petrović imao monolog na sceni.

Sve je krenulo prošle subote kada je glumac Komunalnoj policiji "prijavio da Milosavljevićev pas, haski, zavija". Milosavljević nije mogao da podnese prijavu i kaznu od pet hiljada dinara I smislio je ovu neobičnu osvetu.

Publika i glumci su ostali u šoku a Milosavljević koji je poznat u Kragujevcu kao “Malac” zaradio je još jednu kaznu. Od sudije za prekršaje očekuje "globu" od deset hiljada dinara zbog narušavanja javnog reda i mira. Pre nego što je napustio pozorište okrenuo se ka gledalištu. Izvinio se za svoj čin i napustio salu.

- Psa sam nabavio iz dva razloga. Prvi je to što mi je supruga slabovida. Pas joj pomaže da joj ulije sigurnost i pomaže joj pri kretanju. Osim toga, sinu Dušanu sam obećao da ako bude odličan u četvrtom razredu osnovne škole, nabaviti psa. I to sam i uradio. A haski je dobar, pitom, nikada nije izašao iz dvorišta, nikome ne smeta. Taj čovek nije čak ni prva kuća do mene. Imam i svedoke, da je iznosio ozvučenje na svoju terasu, i preko mikrofona kao sa govornice vikao “drage komšije, taj pas zavija i dan i noć. Da li neko maltretira tu životinju, mora da se skloni". A pas je usvojen iz azila, prošle godine, zdrav, vakcinisan. Imao sam imao dobra dva porodična razloga za to - kaže za Kurir Milosavljević.

Inače, pre nego što će otići u pozorište dobro je proučio scenario predstave. I baš kada je bio momenat da komšija kao “Rubeola” ima monolog prišao je do pozornice.

- Hteo sam da mu pokažem kako se glumi a ja sam po zanimanju metaloglodač. Trajalo je par minuta. Izašao sam sam iz pozorišta, niko me nije izbacivao. Svetla su se upalila, na izlasku sam dobio čak i aplauz. Kada sam došao kući posle nekoliko sati pozvali su me iz policije. Sam sam otišao u stanicu, na alko testu se pokazalo da nemam alkohola u krvi. Proveo sam noć u pritvoru. Sutradan su me pustili kući. Hteo sam da skrenem pažnju samo na jedno. Da li je moguće da nekome toliko smeta miran pas, koji je pustio glas usred dana, u 11.02 pre podne, kako i stoji u zapisniku Komunalne policije. Ako treba, opet ću da idem na predstave svoga komšije, da ga gledam, da mu aplaudiram, kaže Milosavljević za Kurir naglašavajući da je predstava ipak održana i završena.

Glumac Miroslav Petrović smatra da su ovde, kako kaže, "grubo zamenjene teze".

- Ja sam napadnut na radnom mestu, predstava je ometana deset minuta, a prekinuta na minut. Na predstavi, koja je izvedena do sada 20 puta, on se pojavio iz mraka. Nisam ga ni video. Počeo je da me vređa pred publikom, ali su kolege stale iza mene. Bilo je vrlo stresno. Najvažnije je da je predstava odigrana, da smo dobili ovacije. Ne znam šta je razlog. On je prijavljen komunalnoj policiji anonimno, a kako su moji podaci došli do njega to je nepoznanica. U nekoliko navrata sam se preko ozvučenja pozivao komšije da se spasemo tog psa koji zavija jer nisam imao drugog načina da se zaštitim. Tu nešto nije u redu. Trpimo već mesecima I mislim da psu nešto nije dobro, i da on pati. Nisam mogao ni da utvrdim odakle dolazi taj besomučni zvuk zavijanja koji traje i danju i noću, kao vuk, a svi mi imamo starije osobe u kući, bolesne i koji ne mogu da se odmore. Komunalnoj policiji se zavijanje psa prijvaljuje od jula. Ali to je druga priča, i nema veze sa pozorištem. Neću da ulazim o kakvom se licu radi i o njegovoj prošlosti, ali napadnut je čitav pozorišni svet, svi glumci koji su stali uz mene kada se incindent dogodio - kaže Petrović.

