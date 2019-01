OTVORENO PISMO JUTKINE ŽRTVE MARIJE LUKIĆ: U jeku kampanje za zaštitu žena od nasilja, osećam se užasno razočarano i besno

Marija Lukić, žrtva polnog uznemiravanja predsednika opštine Brus Milutina Jeličića Jutke, obratila se otvorenim pismom javnosti, ali i državnim funkcionerima.

Na ovaj korak odlučila se zbog činjenice da se poslednjih dana u medijima mnogo prostora posvećuje osudama nasilja nad ženama, da među onima koji kritikuju takav govor i gestove prednjače predstavnici vladajuće stranke, ali da se, uprkos tome, sa prestupnicima u svojim redovima ne obračunavaju.

Podsetimo, uprkos najstrašnijim optužbama za seksualno uznemiravanje, Jeličić i danas vedri i oblači u Brusu i nastavlja da se sveti svojim žrtvama koje su ga prijavile.

Marija Lukić je prva smogla snage da prijavi Jutku, nakon čega je to učinilo još šest žena. Njeno pismo prenosimo u celini:

"Poštovani,

izvinjavam se ukoliko grešim u formi, ali prvi put pišem ovakvo pismo. Nemam nalog na Tviteru, a svima vama sam se obraćala više puta pismima u elektronskoj formi. Pisala sam i gospođi Zorani Mihajlović, predsednici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. Pisali su mediji, više desetina tekstova, govorila sam za televizijske emisije, nevladine organizacije za zaštitu žena, ali uzalud. Odgovor nisam dobila.

U jeku vaše kampanje za zaštitu žena od nasilja, u kojoj se, koliko vidim, govori o uvredama na račun žena, osećam se užasno razočarano i besno jer i nakon svih ovih obraćanja, nakon bezbroj uvreda, pretnji, nakon višegodišnjeg zlostavljanja i mobinga od strane predsednika opštine Brus Milutina Jeličića Jutke i poverenika SNS za istu opštinu, nakon podizanja optužnog predloga 20. 7. 2018. godine protiv istog za dva krivična dela: polno uznemiravanje i nedozvoljene polne radnje zloupotrebom službenog položaja, gde sam ja jedina oštećena iako je krivičnom prijavom podignutom od PU Kruševac bilo obuhvaćeno čak sedam žena, još uvek mi niko od vas nije odgovorio.

Da li je ovo samo jedna demagoška saga? Da li zaista sankcionišete ovakvo ponašanje nad ženama? Žao mi je, ne izgleda tako.

Znate, zbog straha od osvete, zbog bojazni od stigmatizacije u palanačkoj sredini, zbog upozorenja da "ne ulazi šut sa rogatim", dve godine sam igrala kao Aska ispred vuka. Dve godine pokušavala da sačuvam dostojanstvo i egzistenciju svoje porodice, dok nisam skupila hrabrosti da ga prijavim, dok mi taj isti Milutin Jeličić nije rekao da mogu da ga prijavim "za šta god hoću jer njega čuva predsednik Vučić", a tu njegovu SMS poruku su i mediji objavili, dok mi nije "pukao film", dok mi nije poslao "opasne momke" da me upozore, a za koje u policiji kažu da su privođeni sedam puta ali nisu procesuirani, dok mi nije dao otkaz dan nakon prijavljivanja i doneo odluku o uklanjanju muževljevog salona koji se tu nalazi od 1976. godine, a takvih u istoj zoni je još pet, dok nije tako drsko ugrozio bezbednost i egzistenciju moje porodice i mene. I na kraju, dok me nije doveo do trenutka kada sumnjam u ovu zemlju, u institucije, u pravdu.

Pre nego što je podignut optužni predlog, tužilaštvu sam dostavila na stotine njegovih poruka, u kojima je na desetine onih sa priznanjem krivičnih dela, dala saglasnost da se provere bazne stanice i listinzi i optužni predlog je podignut. Sudi mu se Osnovnom sudu grada u kome je on predsednik, a on na ročišta ne dolazi. I, šta sada? Gospodin Glišić je rekao da će biti izbačen iz stranke ukoliko postoji mrva sumnje, a ni to se nije dogodilo. Čak su i poverenici mesnih odbora, neki odbornici i članovi potpisali i poslali peticiju za njegovo isključenje. Ništa. Svi stanovnici, kao i ja, osuđujemo ovakvo ponašanjima, a vi i dalje ćutite.

Da li da verujem da ga zaista štitite, kao što on tvrdi? Da li da čekam ročišta na koja on ne dolazi? Da li da verujem svima vama koji tvrdite da sankcionišete ovakvo ponašanje, dok on neometano koristi službeni položaj za zastrašivanje i ucene, za izbegavanje ročišta?

Molim vas, razuverite me. Jer, više ne verujem u demagoške priče o zaštiti žena.

S poštovanjem

Zlostavljana žena, majka dvoje dece

Marija Lukić

