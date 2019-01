PSIHOLOZI O BRUTALNOM UBISTVU NA ZVEZDARI: Duboka psihopatologija, niko ne ubija iz čista mira

Policija je uhapsila Neđeljka Đurovića (28) osumnjičenog da je nožem ubio mladića Miloša Mileusnića (25) u ulazu zgrade u beogradskoj ulici Dimitrija Tucovića.

Uhapšeni je izjavio da je mladića ubio bez razloga, da ga nije poznavao i da je pre toga ceo dan proveo za kompjuterom na društvenim mrežama.

Tada je, kaže, shvatio da je nezadovoljan svojim životom i rešio da ubije prvu osobu na koju naiđe. Istraživali smo kako društvene mreže utiču na ljude.

Uhapšeni je policajcima rekao da je žrtvu ubio iz ličnog nezadovoljstva i da ga nikada pre kobne noći nije video.

Kako se saznaje, Neđeljko je iz Požarevca i imućne porodice, a godinama živi u Beogradu, gde su mu roditelji kupili stan.

“Iza ovoga stoji sigurno neka patologija. Duboka psihopatologija. Niko ne ubija iz čista mira, ubija kao posledica nekog dugogodišnjeg procesa koji je možda bio usmerenu ka unutra, ka sebi, a onda se se zbog nekog povoda usmerio na spolja”, kaže Radmila Vulić, psihoterapeut.

Kako je uhapšeni mladić ispričao, te noći provodio je vreme na Tviteru i "shvatio je da je "nezadovoljan životom" i da je besan izašao na ulicu s namerom da nekoga napadne. Poznato je da društvene mreže podstiču otuđenost među ljudima, ali i zavisnost poput alkohola ili narkotika.

“Dokazano je da to što je neko lajkovao nešto vama, izaziva podsvesnu reakciju da vam se u mozgu luči određen hormoh koji u vama izaziva sreću. I upravo stalno vraćanje na tu društvenu mrežu internet kanal, vi želite da ponovo doživite tu reakciju, da budete u stvari srećni”, Radoslav Marković, ekspert za društvene mreže.

Ponašanje u virtuelnom svetu postaje model ponašanja za korisnike društvenih mreža. Tome su najviše izložena deca, koja rastu sa novim tehnologijama, sa kojima se roditelji uglavnom ne snalaze najbolje.

“Društvene mreže su dostupne deci od mnogo mlađeg uzrasta. Kada ona nisu razvila taj svoj kritički um, i ona veruju u to što vide, bez mogućnosti da imaju neko drugo iskustvo. Jer kada nekom mladom ponudite sadržaj koji je navodno kul, super, on poveruje da je to kul”, ističe Marković.

Ubijeni mladić dozivao je pomoć kada je napadnut, pa su komšije pozvale policiju i hitnu pomoć.

Iako je bio živ kada su stigli, mladić je u bolnici umro od povreda koje je nožem zadobio po grudima i rukama.

