UPOZORENJE METEOROLOGA ZBOG NAGLOG TOPLJENJA SNEGA, ALI STIŽE NEŠTO JOŠ GORE: Skok temperature za vikend donosi OLUJNI VETAR!

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da će od 1. do 3. februara na području Srbije doći do intenzivnog otopljavanja snežnog pokrivača uz jak i olujni južni i jugoistočni vetar.

Od petka do nedelje usled značajnog porasta temperature i jakog, a za vikend na jugu Banata i na planinama i olujnog južnog i jugoistočnog vetra, doći će do naglog topljenja snega u predelima do 1500 metara, saopštio je RHMZ.

U Srbiji će sutra ujutru i pre podne mestimično biti magla.

foto: Printscreen RHMZ

Tokom dana oblačno, ponegde sa slabim mešovitim padavinama - kišom, susnežicom i snegom. Na severu Vojvodine uglavnom suvo. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura biće od -3 do jedan, najviša dnevna od 2 do 7 stepeni.

Tokom noći delimično očekuje se razvedravanje.

U Beogradu će sutra ujutro i pre podne ponegde biti magla. Tokom dana oblačno i veći deo dana suvo, posle podne slabe mesovite padavine - kiša, susnežica i sneg. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura oko 0, najviša dnevna oko 3 stepena. Tokom noći delimično razvedravanje.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 7. februara, biće umereno i potpuno oblačno i osetno toplije.

Do nedelje vetrovito i uglavnom suvo sa umerenim i jakim, u košavskom području i na planinama i olujnim južnim i jugoistočnim vetrom uz naglo topljenje snega i u planinskim predelima.

U nedelju posle podne na severu, zapadu i jugozapadu, a od ponedeljka i u ostalim krajevima mestimicno sa kisom, na visim planinama sa snegom uz manji postepeni pad temperature.

